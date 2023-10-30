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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر:

سالانه ۱۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی در دره شهر تولید می شود

سالانه ۱۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی در دره شهر تولید می شود

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی دره شهر گفت: سالانه ۱۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی در دره شهر تولید می شود.

علیرضا سلاح ورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رودخانه سیمره ظرفیتی خدادادی برای رونق کشاورزی دارد، این رودخانه به طول ۱۸۰ کیلومتر در حوزه سرزمینی استان ایلام علاوه بر چشم اندازی بکر و دیدنی فرصتی برای توسعه کشاورزی و فعالیت‌های شیلات و تولید آبزیان در شهرستان دره شهر فراهم کرده است.

وی افزود: رودخانه‌ای که زندگی ۸ هزار خانوار دره شهری را به خود وابسته کرده است، کشاورزانی که قدر آب را خوب می‌دانند و مشغول کشت و کار هستند.

سلاح ورزی عنوان کرد: حدود ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی دره شهر با تولید محصولات متنوع در حاشیه رودخانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۶ هزار هکتار از اراضی قابل کشت در سطح شهرستان حدود ۱۲ هزار هکتار در حوزه سد سیمره قرار دارند، درواقع از طریق رودخانه سیمره مشغول می‌شوند و حدود ۱۵۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر تصریح کرد: محصولاتی که علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به کشورهای همسایه هم صادر می‌شوند.

وی بیان داشت: جریان پایدار آب رودخانه سیمره علاوه بر آبادانی اراضی کشاورزی دره شهر موجب رونق و آبادانی ۹ هزار هکتار هم از اراضی کشاورزی شهرستان‌های هلیلان، سیروان و سرابله شده است.

کد مطلب 5925213

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    نظرات

    • AE ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
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      ایشالله همیشه زندگی در کنار رود سیمره ودیگر مناطق ایران پر رونق باشه

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