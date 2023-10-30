برندهای سریالی در راهند/ از «پایتخت» تا «نون.خ» و «زیرخاکی»

به گزارش خبرنگار مهر، صداوسیما درباره سریالها و آثار نمایشی به یک نکته پی برده است؛ اینکه برندها و آثار شاخص خود را حفظ کند. به ویژه آثاری که پرمخاطب بوده اند و توانسته اند بخشی از بیننده تلویزیونی را با خود همراه کنند. این سیاستگذاری اگرچه هنوز درباره مجریان و برنامههای شاخص و چهرههایی که در اجرا مورد اقبال بوده اند، اعمال نشده است و این روزها کمترین چهرههای آشنا را در برنامههای صبحگاهی، عصرگاهی، شبانگاهی و حتی گفت وگومحور میبینیم.
با این حال همین اتفاق یعنی تولید و ساخت برندهای جواب پس داده گامی به پیش است البته درصورتی که مراقبتهای لازم صورت گیرد و از فیلمنامه تا ترکیب ساخت و بازیگر را بر اساس ملاحظات ساختاری به گونهای پیش ببرند که باعث افول این برندها نشود آنچنان که در قسمتهای پایانی «پایتخت» شاهد بودیم.
سیمافیلم شب گذشته در اطلاعیهای به صورت رسمی از رایزنی و مذاکره با تهیه کنندگان و کارگردانان این آثار خبر داد و درباره «پایتخت ۷» اعلام کرد که «ساخت فصل هفتم این سریال در صورت به نتیجه رسیدن رایزنی مدیران سیمافیلم با تهیهکننده و کارگردان این مجموعه نمایشی همانند سایر آثار سازمان صداوسیما وارد فاز تولید خواهد شد» و حالا تلویزیون پس از «نون.خ» میخواهد دیگر سریالهای چند فصلی را یک بار دیگر به آنتن برساند.
سریال «پایتخت»
سریال «پایتخت» یکی از مجموعههای برند تلویزیون است که به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری به تولید رسید و یکی از برگ برندههای این سریال در فصلهای اول که توانست هم در طنازی و هم ساختار یک اثر پربیننده مؤثر باشد حضور زنده یاد خشایار الوند به عنوان نویسنده و فیلمنامه نویس بود.
در این سریال محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، علیرضا خمسه، بهرام افشاری، هومن حاجی عبداللهی و نسرین نصرتی نقشهای اصلی را بر عهده داشته اند. این سریال در فصل ششم و قسمتهای ویژه ای که از آن پخش شد دچار حواشی و جنجالهای زیادی شد.
سریال «زیرخاکی»
سریال «زیرخاکی» یکی دیگر از سریالهایی بود که رئیس صداوسیما چندی پیش ساخت آن را تأیید کرد و پیش تر در خبرگزاری مهر نیز خبر ساخت آن را اعلام کردیم.
«زیرخاکی» اولین مجموعه طنز جلیل سامان است که در سه فصل به تولید رسید و توانست مخاطب بالایی را از آن خود کند. سامان در این سریال هم سراغ دغدغههای خود و فضای تاریخ معاصر انقلاب که در روایت و به تصویر کشیدن آن تبحر بالایی دارد، رفت و حالا قرار است چهارم فصل این مجموعه به تولید برسد.
در این سریال پژمان جمشیدی و ژاله صامتی زوج قصه را تشکیل دادند و هادی حجازی فر در یک فصل از سریال قصه را همراهی کرد.
در فصل دوم و سوم نیز گیتی قاسمی و برخی دیگر از بازیگران به قصه اضافه شدند که این شخصیتها در هر فصل با اقبال مخاطب همراه بوده اند.
سریال «نون.خ»
«نون.خ» دیگر سریالی است که حالا به فصل پنجم خود رسیده است. سریالی که در میان چند فصلیها زودتر این شانس را پیدا کرد که برای نگارش و تولید فصل جدید آن تصمیم گیری شود و نوروز و رمضان ۱۴۰۳ فصل جدید آن روی آنتن میرود.
«نون.خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی در چند فصل سراغ کردها رفت و بعد از «پایتخت» دومین سریالی بود که توانست اقبال عمومی مخاطبان را نسبت به سریالی درباره یکی از قومیتهای کشور به دست آورد.
در این سریال بازیگران مختلفی حضور داشتهاند اما یکی از برگ برندههای آن بهرهگیری از بازیگران کرد بوده است.
حمیدرضا آذرنگ، سعید آقاخانی، امیر سهیلی، هومن حاجیعبداللهی، سیروس میمنت، مجید یاسر، بیژن بنفشهخواه، کاظم نوربخش، نسرین مرادی، هدیه بازوند، سیدعلی صالحی، پاشا جمالی، ندا قاسمی، ماشاالله وروایی، صهبا شرافتی از جمله بازیگران سریال هستند.
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