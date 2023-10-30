رشد ۱۰۴۴۱ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز رشد خوب بیش از ۱۰ هزار واحدی را تجربه کرده است، در ۱ ساعت و ۷ دقیقه‌ای که از بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۴۷۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۶۵۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۷۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۸۹۸ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۱۲۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۲۱۲ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۸۸ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۱۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۵۱۱ میلیارد تومان قرار دارد.

تا به این لحظه ۵۱۱ نماد مثبت، ۴۸ نماد صف خرید، ۷۲ نماد منفی و ۵۱ نماد صف فروش بودند.