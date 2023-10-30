نتانیاهو از قبل قصد داشت آخر اکتبر به غزه حمله کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تبیین ابعاد راهبردی «طوفان الاقصی» و بررسی جدیدترین اخبار تحولات فلسطین با حضور و سخنرانی علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل ساختمان معاونت قرآن و عترت برگزار شد.
علیرضا معاف معاون قرآن و عترت در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مهمترین پیامدهای مبارک ۲۲ روز اخیر این است که به تعبیر رهبر انقلاب میتوانیم ماجرای چند دههای فلسطین و تاریخ مواجهه اسراییل و فلسطینیان را به دو بخش قبل و بعد از ۷ اکتبر تقسیم کنیم و ما میخواهیم در این جلسه به تبیین ابعاد این گزاره بپردازیم.
معاون وزیر فرهنگ با اشاره به شکست بزرگ و بی سابقه اطلاعاتی اسراییل در عملیات طوفان الاقصی خاطرنشان کرد: همه گزارشهای امنیتی و جاسوسی اسراییل تا قبل از ۷ اکتبر، نشان میداد در منطقه غزه هیچ ظرفیت و امکان و توان عملیات نظامیای وجود ندارد. نتانیاهو این مساله را چندین بار علنی اعلام کرده بود.
معاف افزود: عسقلان به عنوان مرکز شرکتهای دانش بنیان اسراییل قرار داده شده و در این چند سال سرمایه گذاریهای سنگینی در آن اتفاق افتاده، چون به عنوان یک منطقه امن شناخته میشد اما در همین ایام اخیر تا عدد ۷ هزار میلیارد دلار خسارت در مورد عسقلان برآورد اعلام شده است.
کارشناس مسائل منطقه در ادامه خاطرنشان کرد: موساد هم مدعی بوده گزارشهای دقیقی دارد که در غزه اتفاقی نخواهد افتاد. اما شاخه سیاسی حماس هم از این عملیات شاخه نظامی حماس اطلاع نداشتند.
سپس در ادامه معاف به تشریح برخی جزئیات اتفاق روز شنبه ۷ اکتبر پرداخت و گفت: اسراییلیها ۵ روز در هفته گشت داشتند، روز شنبه هم جشن داشتند. نیروهای فلسطینی بر اساس ارزیابی فرماندهان نظامی ایران بین ۶ تا ۲ سال برای این عملیات برنامه ریزی و طراحی داشته اند. دیوار اطراف غزه ۶ متر ارتفاع دارد و ۴ متر هم داخل زمین است. روی آن هم برجکهایی است با دوربینهای دید در شب و حسگرهای گرمایی. داخل غزه هم پر است از جاسوسان اسراییل. جنس دیوارها هم از بتن است که داخل آن فولادهای جوش خورده و متصل شده به هم وجود دارد.
معاون وزیر فرهنگ ادامه داد: از ۴ نقطه دیوارها منهدم میشوند، برجکهای دیده بانی زده میشوند، حسگرها از کار میافتند و ۱۲۰۰ رزمنده از نیروهای قسام با موتور وارد سرزمینهای اشغالی میشوند. تا ۲۴ کیلومتر هم پیشروی داشته اند. وارد ۱۲ شهرک اسراییلی شدند و بعضی عناصر ارشد نظامی که از قبل شناسایی شده بودند را اسیر میگیرند. وقتی راه باز میشود بخشی از مردم غزه هم وارد شهرکها میشوند و تعدادی هم اسیر میگیرند.
معاف درباره اسرای اسراییلی گفت: در بین اسرا ۵۰ فرد دانه درشت و نظامی بلندپایه وجود دارد که سه نفر از آنها بسیار با اهمیت هستند و در مذاکرات روز جمعه برای آزادی اسرا، اسراییلیها روی همینها تاکید داشتند و به آن بخش از اسرا که به تعبیر اسراییلیها شهروندان عادی و به تعبیر دقیقتر نظامیان ارتش احتیاط اسراییل هستند، کاری نداشتند.
معاون وزیر با اشاره به یک اتفاق مهم در ماجرای روز شنبه اشاره کرد و گفت: در جریان حمله ۷ اکتبر، در منطقه بئرالسبع اگر نیروهای حماس ۶ کیلومتر دیگر پیشروی میکردند میتوانستند یک فرودگاه نظامی شامل ۶۰ فروند جنگندههای اف ۱۴ و اف ۱۶ را در اختیار بگیرند و یک دستاورد راهبردی و تاریخی برای مقاومت به دست میآمد. اسراییلیها مجبور شدند با تریلی، هواپیماها را به جای دیگر منتقل کنند.
نتانیاهو از قبل قصد داشت آخر اکتبر به غزه حمله کند
پاسخ به شبههای در مورد اینکه چرا حماس آغازکننده حمله بود، نکتهای بود که معاف در سخنان خود به آن پرداخت و در توضیح آن گفت: نتانیاهو دو سه سال قبل به دلیل اختلافات شدید داخلی، دولت ائتلافی تشکیل داد و قرار بود بعد از دو سال کنار برود اما این کار را نکرد؛ رقیب او بنت هم اعتراض کرد و خیابانهای اسرئیل ماهها درگیر تظاهرات و اعتراض علیه دولت شد. نتانیاهو تصمیم گرفت برای حل مشکلات داخلی اسراییل با حمله به غزه و عملیاتهایی در کرانه باختری، برای خودش دستاورد ایجاد کند تا بحرانهای داخلی آن را مدیریت کند.
وی افزود: حماس در جنگ اخیر با اطلاعات میدانی دقیقی که داشت، در واقع پیشدستی کرد و جنگی که بنا بود اسراییلیها پایان اکتبر بر علیه غزه آغاز کنند را زودتر شروع کرد. دفعات قبل ابتدا اسراییل حمله میکرد و بعد مقاومت با ترکیبی از مظلومیت، دفاع و جبران مقابله میکرد اما این بار مقاومت اول حمله کرد و الان اسراییل در پی جبران شکست است.
معاف با اشاره به خواسته ساکنان سرزمینهای اشغالی و جریانات صهیونیستی از دولت نتانیاهو افزود: الان در اسراییل از دولت میخواهند که انتقام بگیرد! اینکه بیمارستان را بمباران میکند دو دلیل دارد؛ اول اینکه در فضای اسراییل از او میخواهند انتقام بگیرد و دوم اینکه ادعا میکنند ورودی تونلها از بیمارستانها، مساجد، کلیساها و مدارس است. اما علی رغم بمباران این چهار نوع مکان، نتوانسته راه تونلها را ببندد که مشخص میکند این ادعا هم دروغ بوده است.
معاون وزیر فرهنگ در ادامه سخنان خود به ماجرای تونلهای غزه پرداخت و برخی ویژگیهای طراح این تونلها یعنی محمد الضیف را برشمرد: محمد الضیف در غزه هم به پدر تونلها مشهور است، هم پدر موشکها و هم پدر پهپادها. او از جمله افرادی از حماس بود که در ماجرای سوریه، همراه و همدل با حبهه مقاومت بود. او در کنار حاج قاسم بود و چندین مرتبه هم حاج قاسم را به غزه برد.
وی گفت: غزه دو شهر است، غزه اصلی زیرزمین است و غزهای روی زمین است که جمعیت آن بالای ۲ میلیون نفر است. سه لایه تونل وجود دارد، لایه نفر رو، لایه تجهیزاتی، لایه خودرویی و کامیون رو! محمد الضیف برای ۶ ماه نبرد تجهیزات ذخیره کرده است. وسعت تونلها ۵۰۰ کیلومتر است که توسط محمد الضیف طراحی و اجراشده است.
این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به دو سوال بزرگ امنیتی که برای اسراییلیها به وجود آمده گفت: یک سوال این است که این عملیات با این حجم و گستردگی و رزمایشهای قبل از آن چطور انجام شده که ما متوجه نشدیم؟ و دوم اینکه این تونلهای زیر غزه چطور اینقدر توسعه پیدا کرده است؟ از گذرگاه رفح اگر یک کیسه سیمان بخواهد وارد غزه بشود، باید به طور دقیق مشخص شود برای کجا و چه کاری استفاده میشود؛ آن وقت ۵۰۰ کیلومتر تونل که تقریباً دو برابر طول تونلهای مترو تهران است آن هم در شرایط تحریم کامل، ساخته شده است! اگر این اسمش معجزه و نصرت الهی نیست پس چیست؟ و مصداق بارز آیه وان لو استقامو علی الطریقه لاسقیناهم ماءا غدقا است.
معاف با تاکید بر یک ویژگی راهبردی مهم حوادث اخیر در جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: اتفاق راهبردیای که اینبار رخ داده این است که تقریباً برای اولین بار حماس، جهاد، فتح، انصارالله یمن، حزبالله لبنان، نجباء و حشدالشعبی، مقاومت سوریه همه با هم این عملیات را تأیید میکنند و درست در نقطه مقابل، در اسراییل اختلاف و دعوا وجود دارد.
آمریکا فرماندهی عملیات علیه غزه را برعهده گرفته است
معاون وزیر فرهنگ ضمن اشاره به شکستها و ناتوانیهای اسراییل در این نبرد از حضور آمریکا به عنوان فرمانده عملیات نظامی در سرزمینهای اشغالی خبر داد و گفت: در حال حاضر آمریکاییها یک برنامه ریزی خطرناک ۶ هفتهای برای این ماجرا دارند و فرماندهی این عملیات بر عهده خود آمریکایی هاست که از مدل حملههای شبانه آنها کاملاً مشخص است. الان آمریکاییها فرماندهی عملیات در غزه را در اختیار گرفتهاند. توانایی آنها در انجام عملیات ویژه و نقطهای است. اولین برنامه امریکاییها این است که از شرق وارد غزه شوند تا به دریا برسند. به همین دلیل با بمبارانهای پی در پی به دنبال این هستند شرق غزه را مسطح کنند تا بتوانند نیروهای مقاومت را مجبور کنند از تونلها خارج شوند.
معاف در تشریح دلایل بمباران سنگین و وحشیانه صهیونیستها خاطرنشان کرد: الان برخی نقاط را که مدعی هستند ورودی تونل هاست، سه مرتبه با بمبهای GBU آمریکایی بمباران میکنند؛ اول ساختمان را فرو میریزند، با بمب بعدی مسطح میکنند و با بمب سوم میخواهند تونلها را تخریب کنند.
معاون وزیر فرهنگ ادامه داد: برنامه دیگر آمریکا کوچاندن اجباری مردم از شمال به جنوب غزه است. تخلیه شمال غزه را در دستور کار دارند تا یک رژیم امنیتی جدید با حضور سازمان ملل در آنجا شکل دهند. برنامه بعدی آنها به اسارت گرفتن و یا به شهادت رساندن فرماندهان ارشد حماس است. برنامه چهارم هم آزادی اسراست که قطر از طرف آنها پیگیر است.
وی افزود: آمریکاییها در همه برنامههای خود تا امروز ناموفق بوده و با شکست مواجه شده اند. در طرف مقابل، مقاومت تا امروز موفق عمل کرده و جلو همه نفوذهای زمینی را گرفته است. حماس حدود ۶۰ هزار نیروی نظامی دارد؛ هنوز بخشی از نیروهای ذخیره حماس فراخوان نشدهاند، حزبالله لبنان هم در رسانههای خود اعلام کرده زمانی که جبهه شمال را باز کند، دروازههای جهنم به روی اسراییلیها باز میشود.
معاف در ادامه با اشاره به برخی واکنشهای احساسی و انتظارات احساسی از جبهه مقاومت در میان جوانان خاطرنشان کرد: همه ما بابت اتفاقات تلخ غزه غرق غم و ماتم هستیم. همه آن چیزی که از وضعیت غزه و جنایت اسراییلیها میبینم شاید یک درصد، واقعیت ابعاد فاجعه در حال وقوع هم نباشد؛ اما در عین حال نباید توقع واکنش احساسی از سوی مقاومت داشته باشیم. از آن طرف آمریکاییها یک برنامهریزی خطرناک دارند و از این طرف هم مقاومت، هوشمندانه، حکیمانه و با برنامه عمل کرده و تا امروز هم موفق بوده. بنابراین باید حسابشده و با برنامه عمل کرد.
معاون وزیر فرهنگ در بیان پاسخ به این سوال که «چرا ایران وارد میدان نبرد نمیشود؟» گفت: در واقع سوال را معکوس میپرسند!
وقتی آمریکا، فرانسه و انگلیس به صورت میدانی وارد اسراییل میشوند، نشانه این است که خود صهیونیستها به تنهایی قدرت اداره میدان را ندارند؛ در واقع نشانه ضعف آنهاست. اما در مقابل، مقاومت فلسطین به تنهایی در حال اداره صحنه نبرد است. اینکه ایران، مستقیماً وارد نشده اتفاقاً نشانه قوت جریان مقاومت است.
معاف ضمن مقایسه وضعیت ایران و آمریکا در ماجراهای سه هفته اخیر بیان کرد: امروز تهدید علیه آمریکاییها آنقدر معتبر است که آنها میدانند توسعه جبهه جنگ چه تبعات جبرانناپذیر و برگشتناپذیری برای آنها دارد. الان در منطقه، آمریکاییها از نظر نظامی پهلو دادهاند و خود را در معرض تهدید قرار دادهاند اما عمق استراتژیک در منطقه ما ندارند. در طرف مقابل ما از نظر نظامی پهلو ندادهایم و نقطه تماس آسیبپذیر نداریم اما عمق استراتژیک داریم. میلیونها مسلمان با ایده جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا و اسراییل همراهند. آمریکاییها میدانند که امروز عملاً از خلیج فارس اخراج شده اند و ممکن است از مدیترانه هم اخراج شوند
مسئول سابق اداره گفتمان سپاه با بیان این سوال که «آیا مساله کنونی اسراییل فروپاشی است؟» پاسخ داد: اینکه اکنون مساله اسراییل، فروپاشی است را ما نمیگوییم؛ مکرون و بایدن میگویند. به اسراییلیها میگویند کاری نکنید که منجر به نابودیتان بشود. در همین مدت بیست و چند روزه اخیر، نزدیک به یک میلیون نفر از اسراییل خارج شدهاند؛ چیزی حدود ۱۲ درصد جمعیت اسراییل !۱۸۰ هزار نفر از مجموع ۵۰۰ هزار نفر دو تابعیتیهای آمریکایی- اسراییلی ساکن سرزمینهای اشغالی، تا الان خارج شده و قصد بازگشت ندارند.
بخش دیگر سخنان معاون قرآن و عترت برشمردن برخی شکستهای راهبردی اسراییل و آمریکا طی بیست وچند روز اخیر بود. وی گفت: چند سوال راهبردی است که اسراییلیها باید جواب بدهند؛ سازمان اطلاعاتی هوشمند و پیشرفته اسراییل کجا بود که نتوانست عملیات حماس را تشخیص دهد و پیشبینی کند؟ این فناوری اطلاعاتی پیشرفته اسراییلیها که اماراتیها را عاشق خودش کرده تا میلیونها دلار هزینه کنند و آن را در اختیار بگیرند چرا نتوانسته طوفان الاقصی را تشخیص دهد؟ وقتی رزمندگان قسام با پاراگلایدر وارد جشن اسراییلیها شدند آنقدر غافلگیرانه بوده که بخشی از افراد آنجا ابتدا تصور کردند این هم بخشی از جشن است! مسلم است چنین عملیاتی، رزمایش و تمرین نیاز دارد و طبیعتاً این تمرینها در غزه انجام شده؛ چطور سیستم اطلاعاتی اسراییل از این اقدامات با خبر نشده بود؟ بنابراین این یک شکست بزرگ از بعد اطلاعاتی امنیتی برای اسراییل بود.
معاف افزود: از بعد عملیاتی هم برای اولین بار بود که رزمندگان مقاومت به صورت زمینی حمله کردند و وارد سرزمینهای اشغالی شدند. و همزمان عملیات دریایی هم اجرا کردند و وارد بندر عسقلان شدند و تعدادی را اسیر کردند و برگشتند. معنای این اتفاق این است که اسراییل عملاً با هستههای اولیه یک ارتش مواجه شده است که قبلاً عملیات پهپادی و موشکی میکرد و الان توان انجام عملیات دریایی و زمینی هم دارد.
معاون وزیر فرهنگ ادامه داد: اتفاق راهبردی دیگر همراهی گسترده مردم همه کشورهای منطقه با مقاومت فلسطین است. حتی در اردن که ۳۰ سال است نظام آموزشی آن از کودکی بچهها را با ادبیات و استراتژی تشکیل دو دولت در سرزمینهای اشغالی تربیت کرده، شاهد بودیم بلافاصله بعد از حادثه بیمارستان، مردم سفارت اسراییل را به آتش کشیدند.
این کارشناس مسائل منطقه به تبعات نبرد طوفان الاقصی برای آمریکاییها هم اشاره کرد و افزود: مساله دیگر، تغییر استراتژی نظامی آمریکاییها در منطقه غرب آسیاست. تا قبل از این خط مقدم حضور آمریکاییها، تنگه هرمز و اقیانوس هند بود اما الان مجبورند برای کنترل اوضاع به مدیترانه بروند و در واقع عقب بکشند. اگر این ماجرا به نفع مقاومت تمام شود که حتماً همینطور خواهد شد انشاءالله، آرایش امنیتی و راهبردی منطقه تغییر خواهد کرد.
ناتوانی اسراییل در مدیریت جنگ
معاف سپس در تشریح عدم توان اسراییل در این نبرد گفت: خود اسراییلیها الان برآورد پیروزی و برد ندارند و معتقدند تا امروز طرف بازنده این جنگ هستند، به همین دلیل هم هست که همچنان ادامه میدهند تا به تعبیر نتانیاهو یک شکار بزرگ نصیب آنان گردد. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی عنوان کرده در این ماجرا فهمیدیم ارتش اسراییل فقط نیروی هوایی دارد و بقیه آن ناکارآمد است. در غلاف غزه، آن بخش از ارتش اسراییل که در آنجا مستقر بود، در ۷ اکتبر از هم پاشید و عملاً متلاشی شد. آنها در زمین منتظر غافلگیری دوم هستند و هیچ برآوردی ندارند؛ حمله زمینی را هم دارند تست میکنند.
معاون وزیر فرهنگ جمع بندی این بخش از سخنانش را با بیان مهمترین دستاورد مقاومت ارائه داد و گفت: در نهایت همه این حوادث و تحلیلها نشانهای است بر اینکه اسراییل رفتنی است. تا قبل از ۷ اکتبر، حتی بخشی از خواص و خوبان انقلاب نسبت به سخن رهبری مبنی بر اینکه اسراییل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، در ذهن خود سوال داشتند که این شدنی است یا نه؛ اما بعد از ۷ اکتبر رفتنی بودن اسراییل به اجماع جهانی تبدیل شده و یک ادراک جمعی شکل گرفته مبنی بر رفتنی بودن رژیم صهیونیستی. این اتفاق ادراکی، از نظر من مهمترین اتفاق و دستاورد کار بزرگ جوانان جبهه مقاومت میدانم.
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با استناد به آیات قرآن در داستان مواجهه حضرت موسی و فرعون به شباهتهای طوفان الاقصی و این داستان قرآنی پرداخت.
معاف گفت: عملیات طوفان الاقصی جلو چشم مردم دنیا، پوشالی بودن و سست بودن اسراییل را به نمایش گذاشت و نوع نگاه و جهانبینی مردم دنیا نسبت به اسراییل را تغییر داد. درست مانند آنچه در ماجرای مواجهه حضرت موسی و فرعون اتفاق افتاد. حضرت موسی به فرعون پیشنهاد داد هماوردی و نبردشان با سحره در میان مردم و روز جشن باشد و وقتی معجزه موسی سحر همه ساحران را بلعید و ساحران به موسی ایمان آوردند، همه مردم به چشم، پوشالی بودن قدرت فرعون را دیدند و هیمنه او به یکباره فرو ریخت. گردانهای قسام هم روز شنبه که روز جشن اسراییلیها بود جلو چشم همه مردم دنیا عملیات کردند.
کارشناس مسائل منطقه در تأیید این تحلیل افزود: وزارت دفاع آمریکا اخیراً طی گزارشی اعلام کرده که ارتش اسراییل صرفاً یک نیروی هوایی است و در جنبههای دیگر دچار ضعفهای اساسی است؛ درواقع همه تحلیلهای خارجی و داخلی بر این باورند که عملاً اسراییل رفتنی است و بعد از ۷ اکتبر یک ادراک جهانی صورت گرفته که این فرضیه را تقویت میکند که البته ذکر مجدد این نکته مهم است که همه اینها به دست جوانان فلسطینی رخ داده است.
طوفان الاقصی به دنیا نشان داد اسراییل رفتنی است
معاف در بخش پایانی سخنان خود به چند نکته اشاره کرد و گفت: اروپاییها هم در این ماجرا ورود نکردند و با اسراییل همراه نشدند. هم مردم در اروپا از دولتهای خود نمیپذیرند که بخواهند پادویی اسراییل را بکنند. یک دلیل دیگرش هم این است که در مکر الهی گرفتار شدند و در ماجرای اوکراین ذخایر سلاحشان را خالی کردند. آمریکاییها هم در این ماجرا بدشان نمیآید نتانیاهو سقوط کند. آمریکا در این صحنه دچار گیجی است و استراتژی ندارد؛ مواضع زیکزاکی دارند. در ظاهر میگویند حامی اسراییلیم اما در عمل حرکت منسجمی ندارند.
علیرضا معاف در توضیح شرایط کنونی اسراییل با اشاره به برخی ضعفهای ارتش و دولت اسراییل خاطرنشان کرد: در اسراییل در این سه هفته خودزنی کرده و به پای خودش هم شلیک کرده است و در ماجرای بیمارستان و کلیسا دچار خطای راهبردی شده است. اسراییل یک ارتش منسجم و معتقد ندارد؛ ۸۰ درصد بافت ارتش اسراییل سکولار و بی اعتقاد هستند. ۳۰ درصد ارتش اسراییل درگیر مواد مخدر صنعتی هستند. در دولت و ارتش اسراییل به شدت آمار فساد بالاست. در فساد سیستماتیک رتبه بسیار بدی در جهان دارد. از قدیم معروف بوده که میزان تاب آوری ارتش اسراییل خیلی پایین است.
معاف در پایان با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره نحوه بازنمایی رسانهای حوادث اخیر تاکید کرد: حماس و جبهه مقاومت در این ماجرا پیروزیهای بسیار بزرگی داشته است. در کنار بازنمایش، بازتابش و بازنمایی مظلومیت، مساله اقتدار و صبر فلسطینیها که رهبر انقلاب تاکید کردند، بسیار اهمیت دارد. قاب رسانهها فقط نباید مظلومیت و اشک و آه باشد؛ ابعاد باشکوه و حماسی نبرد را هم رسانهها باید نشان دهند.
نظر شما