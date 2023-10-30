مراکز حساس استان به ژنراتورهای پشتیبان تامین برق مجهز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی روانگرد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در مجموع ۳٠٠ نقطه از زیرساخت‌های استان به ژنراتورهای تأمین برق مجهز شده است.

وی با بیان اینکه ۵۲ ژنراتور مربوط به مراکز حساس و بیمارستانی است، عنوان داشت: در صورت بروز مشکل و بحران این ژنراتورها وارد مدار می‌شوند.

روانگرد از برگزاری رزمایش آماده به کار تجهیزات تأمین برق اضطراری در استان خبر داد و گفت: سنجش وضعیت ژنراتورهای تأمین نیز انجام گرفت.

مدیر پدافند غیر عامل شرکت برق استان گفت: در قالب تیم‌های سه نفره ارزیابی وضعیت تأمین و پایداری برق مراکز انجام شد.