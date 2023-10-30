انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسنلو معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در همایش تشریح فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث اظهار کرد: رونمایی از سامانه تسهیم هوشمند و انتقال مکانیزه دارایی متوفیان سهام عدالت به وراث ایشان (سامانه میراث) دغدغه حدود ۱۵ میلیون نفر را حل و فصل می‌کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سهامدار سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ درگذشته‌اند، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۴ میلیون نفر در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند که این موضوع برای شرکت‌های کارگزاری یک فرصت ویژه را شکل داده است.

حسنلو گفت: در موضوع تقسیم قهری سهام عدالت به وراث نیز مجدداً یک فرصت نهفته برای کارگزاران به وجود می‌آید و با توجه به این که بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار متوفی سهام عدالت در ایران وجود دارد، پیش بینی می‌کنیم که یک جامعه حدود ۱۵ میلیون نفری برای ورود به بازار سهام در انتظار صنعت کارگزاری باشند که می‌تواند یک فرصت بزرگ و مغتنم برای کارگزاران در جهت جذب مشتریان جدید باشد.

وی با اعلام اینکه اجرای طرح انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث بر اساس زمانبندی و سال فوت آن‌ها خواهد بود، افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ادامه مسیر تحول دیجیتال خود با رونمایی از سامانه (میراث) در روزهای آتی تقسیم هوشمند و انتقال مکانیزه دارایی متوفیان سهام عدالت به وراث را به صورت الکترونیک انجام می‌دهد و پیش بینی می‌کنیم تا قبل از پایان سال جاری انتقال سهام عدالت همه متوفیان به وراث تعیین تکلیف شود.

حسنلو تصریح کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی در فرایند تسهیم و انتقال هیچ گونه پیامکی از سرخط‌های شماره دار و بدون ماسک ارسال نمی‌کند و از نظر ما این پیامک‌ها بی اعتبار است و مردم نباید به این پیامک‌ها توجه کنند.

معاون سمات گفت: وراث سهام عدالت برای دریافت جدول زمان بندی و تشکیل پرونده به درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir و برای اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای این طرح ملی به سایت اینترنتی شرکت سپرده گذاری مرکزی به نشانی www.csdiran.ir مراجعه کنند.