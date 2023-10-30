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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث

انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث

معاون سمات با اشاره به انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث، گفت: پیش بینی می‌کنیم تا قبل از پایان سال جاری انتقال سهام عدالت همه متوفیان به وراث تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسنلو معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در همایش تشریح فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث اظهار کرد: رونمایی از سامانه تسهیم هوشمند و انتقال مکانیزه دارایی متوفیان سهام عدالت به وراث ایشان (سامانه میراث) دغدغه حدود ۱۵ میلیون نفر را حل و فصل می‌کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سهامدار سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ درگذشته‌اند، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۴ میلیون نفر در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند که این موضوع برای شرکت‌های کارگزاری یک فرصت ویژه را شکل داده است.

حسنلو گفت: در موضوع تقسیم قهری سهام عدالت به وراث نیز مجدداً یک فرصت نهفته برای کارگزاران به وجود می‌آید و با توجه به این که بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار متوفی سهام عدالت در ایران وجود دارد، پیش بینی می‌کنیم که یک جامعه حدود ۱۵ میلیون نفری برای ورود به بازار سهام در انتظار صنعت کارگزاری باشند که می‌تواند یک فرصت بزرگ و مغتنم برای کارگزاران در جهت جذب مشتریان جدید باشد.

وی با اعلام اینکه اجرای طرح انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث بر اساس زمانبندی و سال فوت آن‌ها خواهد بود، افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ادامه مسیر تحول دیجیتال خود با رونمایی از سامانه (میراث) در روزهای آتی تقسیم هوشمند و انتقال مکانیزه دارایی متوفیان سهام عدالت به وراث را به صورت الکترونیک انجام می‌دهد و پیش بینی می‌کنیم تا قبل از پایان سال جاری انتقال سهام عدالت همه متوفیان به وراث تعیین تکلیف شود.

حسنلو تصریح کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی در فرایند تسهیم و انتقال هیچ گونه پیامکی از سرخط‌های شماره دار و بدون ماسک ارسال نمی‌کند و از نظر ما این پیامک‌ها بی اعتبار است و مردم نباید به این پیامک‌ها توجه کنند.

معاون سمات گفت: وراث سهام عدالت برای دریافت جدول زمان بندی و تشکیل پرونده به درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir و برای اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای این طرح ملی به سایت اینترنتی شرکت سپرده گذاری مرکزی به نشانی www.csdiran.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5925447
سمیه رسولی

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    نظرات

    • اکبر علی محمدی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      5 3
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      باسلام لطفاً راهنمایی بفرمایید برای سهام عدالت متوفیان ازکجا باید پیگیری و چطور باید شروع کنیم
    • حامد IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      4 0
      پاسخ
      سلام.در خصوص خبر فوق سهام عدالت متوفیان نوشتید جهت زمان بندی ب درگاه ذی نفعان بازار سرمایه مراجعه کنن ....وقتی کسی 15 سال پیش فوت کرده و موبایل نداشته ب کجا مراجعه کنه....شرط ورود ب درگاه موبایل هست ک متوفی بنام نداشته حال چطور وارد بشیم و مطلع بشیم....لطفا راهنمایی
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 1
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      سهامدار مرد وراث مرد اوراث مرد پس کی قراره بدن خدا داند بس ۸۴۸
    • محمد علی فلاح IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام امکان و روش ورود به سامانه مشخص نیست
    • جعفر IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
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      دوستان عزیز هر کدام از وراث با کدملی و شرط اینکه کد سجامی داشته باشند به درگاه https://ddn.csdiran.irمراجعه و در پنل سهام متوفی با وارد کردن کد ملی و تاربخ تولد و تاریخ فوت متوفی زمان تشکیل پرونده را به شما نشان داده میشود
    • الهه IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      متوفیان
    • شاهین علیزاده IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      فروش سهام

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