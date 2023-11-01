روایت جوان معلولی که برای ۲۴ ساعت سالم شد/ از «سینما» دلگیرم

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «۲۴ ساعت مرخصی» به کارگردانی ناصر شهریاری عرضه اینترنتی شد. این فیلم درباره جوان معلولی است که به مدت ۲۴ ساعت سلامتی خود را به دست می‌آورد.

«۲۴ ساعت مرخصی» در سال ۱۳۹۰ ساخته شده است و در آن ایمان صفا، سمیرا مسلمی، ملک شریعت پناهی، حسین شهریاری احمدی و علی فروزانمهر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

ناصر شهریاری که معلولیت جسمی دارد، همزمان با پخش اینترنتی فیلم خود در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار مهر گفت: ۵ سال است که بیکار هستم در حالی که هفت فیلمنامه آماده برای ساخت دارم.

وی ادامه داد: آخرین اثری که در آن به ایفای نقش پرداخته‌ام «شادروان» بوده است که با بازی در آن گویی در سینما شادروان شدم چون دیگر کسی سراغم نمی‌آید!

شهریاری در پایان گفت: بسیاری از هم دوره‌ای‌های من یا فوت کرده یا از سینما رفته‌اند. من چند فیلمنامه در دست دارم اما برای ساختشان هیچکس کمکم نمی‌کند. از اوضاع سینما دلگیرم. با این حال یاد «وضعیت سفید» به‌خیر.