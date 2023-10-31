رسالت پیکان بازیکن سازی است/ بازی با هوادار حکم ۶ امتیاز دارد

رضا رهقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شکست پیکان مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: بازی خوبی مقابل مس رفسنجان انجام دادیم اما با بدشانسی مواجه شدیم و دو موقعیت خیلی خوب برای گلزنی را متأسفانه با بی دقتی از دست دادیم و نتیجه را واگذار کردیم.
او در پاسخ به این سوال تیم پیکان از پنج بازی اخیر خود در لیگ، چهار شکست را تجربه کرده است، بیان کرد: شرایط پیکان با سایر تیمها متفاوت است. ما تقریباً کمترین بودجه را در بین باشگاههای لیگ برتری داریم و در تمام دیدارهایی که به میدان میرویم تمام تلاشمان را برای کسب پیروزی میکنیم، در لیگ امسال هم تلاش سعی خواهیم کرد تا بهترین نتایج را با بازیکنان جوانی که در اختیار داریم، کسب کنیم.
رهقی افزود: رسالت باشگاه پیکان، معرفی بازیکنان جوان و آینده دار به فوتبال ایران است و در سالهای اخیر هم این موضوع را اثبات کرده ایم. در فصل بیست و سوم هم اکثر بازیکنان تیم را جوانان آینده دار تشکیل می دهند و مطمئناً آنها حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.
مدیر تیم فوتبال پیکان درباره دیدار هفته نهم مقابل تیم هوادار گفت: هوادار دو، سه سالی میشود که در لیگ برتر حضور دارد و توانسته در این مدت در میانههای جدول قرار گیرد. هوادار مانند ما در این فصل با بدشانسی مواجه شده و در بعضی بازیها که لایق پیروزی بوده، شکست خورده؛ دیدار با این تیم برای ما حائز اهمیت است و مصاف سختی برای هر دو تیم خواهد بود، هم ما و هم هوادار نیاز به سه امتیاز بازی داریم و تلاش میکنیم تا با پیروزی از زمین خارج شویم.
او در پاسخ به این سوال که بعد از جذب امید سینک آیا بازیکن دیگری هم به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: سینک آخرین بازیکنی بود که به جمع ما اضافه شد و لیست ما پُر شده و دیگر بازیکنی جذب نخواهیم کرد. با همین بازیکنانی که در اختیار داریم تلاش میکنیم تا بهترین نتایج برای پیکان به دست آید.
مدیر تیم پیکان در رابطه با پرداختیها به بازیکنان و اعضای این تیم گفت: تاکنون حدود ۳۰ درصد از مبلغ قراردادها را به اعضای تیم پرداخت کرده ایم و سعی خواهیم کرد در پرداختیها نظم داشته باشیم تا مشکلی از این بابت رخ ندهد.
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