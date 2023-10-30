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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

در دیدار با رایزن فرهنگی مطرح شد؛

آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت پذیرش دانشجویان قزاقستانی

آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت پذیرش دانشجویان قزاقستانی

زمینه‌های همکاری‌ میان دانشگاه خوارزمی و دانشگاه‌های برتر قزاقستان بررسی و مقرر شد آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت پذیرش دانشجویان قزاق اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، دکتر حسن ‌بیگی رئیس دانشگاه خوارزمی با علی‌اکبر طالبی‌متین رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار زمینه‌های همکاری‌ میان دانشگاه خوارزمی و دانشگاه‌های برتر قزاقستان در محورهای علمی، آموزشی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا دکتر حسن ‌بیگی به تشریح ظرفیت‌های دانشگاه خوارزمی پرداخت و گفت: دانشگاه خوارزمی هم‌اکنون با بیش از ۱۶ هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری آماده همکاری با دانشگاه‌های قزاقستان در زمینه‌های آموزشی، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی-کاربردی و خدمات آزمایشگاهی است.

وی عنوان کرد: دانشگاه خوارزمی تاکنون با دانشگاه‌های خارجی متعددی قرارداد همکاری امضا کرده است و این اقدام یکی از راه‌های توسعه علمی،آموزشی و پژوهشی دانشگاهها محسوب می شود که با تبادل استاد و دانشجو، ارائه ظرفیت‌های علمی دانشگاه به سایر دانشگاه‌های جهان و بهره‌مندی از امکانات و خدمات متقابل همراه است.

رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت پذیرش دانشجویان قزاق گفت: بیش از ۶۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه خوارزمی مشغول تحصیل‌ هستند.

سپس رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان آمادگی خود جهت برقراری ارتباط و تعاملات دانشگاه‌های ایران با قزاقستان را اعلام کرد.

طالبی‌متین عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خوب همکاری دانشگاه خوارزمی این امکان وجود دارد تا بتوانیم تعاملات خوبی را با دانشگاه‌های قزاقستان از جمله دانشگاه‌ ملی اوراسیا و نظربایف داشته باشیم.

در این دیدار مقرر شد تا ابتدا محورها و ظرفیت‌های همکاری دانشگاه خوارزمی با دانشگاه‌های قزاقستان تبیین و تشریح شده و سپس به طرف قزاقی اعلام شود.

در پایان این دیدار، دانشگاه خوارزمی نیز آمادگی خود را از میزبانی رؤسای این دانشگاه‌ها اعلام کرد.

کد مطلب 5925556

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