صلح و ثبات و امنیت در منطقه با توسعه روابط ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به مناسبت روز جهانی ترکیه و به دعوت همتای ترک خود با حضور در سفارت ترکیه در ایران، در خصوص گسترش روابط دوجانبه و تعمیق همکاریهای فیمابین دو کشور، به ایراد سخنرانی پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان خطاب به حجابی کرلانگیج سفیر ترکیه و اعضای سفارت جمهوری ترکیه در تهران گفت: روز ملی جمهوری ترکیه را به شما دولت و ملت دوست و برادر ترکیه تبریک میگویم و صدمین سالگرد تأسیس جمهوریت در ترکیه را گرامی میدارم.
گسترش همکاریهای دو کشور ایران و ترکیه
وی با محکوم سازی وقایع جاری در غزه و جنایتهای رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم بیگناه فلسطین اعلام انزجار کرد و افزود: به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه از حمایتهای مردم شریف و با غیرت ترکیه از مردم مظلوم فلسطین و مواضع مقامات عالیرتبه سیاسی ترکیه در محکومیت جنایات اشغالگران ابراز خرسندی میکنم و امیدوارم که تلاشهای دو کشور بزرگ ایران و ترکیه در کنار سایر دولتها و ملتهای مسلمان موجب توقف هرچه سریعتر نسلکشی رژیم منحوس اسرائیل در غزه و پایان جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست در فلسطین عزیز شود و از خداوند متعال برای در گذشتگان فاجعه زلزله در جنوب ترکیه، طلب آمرزش و مغفرت میکنم و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم. امیدوارم شاهد بسط و گسترش روز افزون روابط دو کشور در همه زمینههای سیاسی اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی باشیم.
توسعه همهجانبه روابط ایران و همسایگان
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم در چارچوب سیاست همسایگی و در عرصه سیاست خارجی اهمیت زیادی برای توسعه مناسبات همه جانبه با همسایگان قائل است و در این میان جمهوری ترکیه دارای جایگاه و اهمیت ویژهای است. همکاری دو قدرت بزرگ منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه علاوه بر منافع متقابل دو کشور میتواند صلح و ثبات و امنیت و توسعه و رفاه را در منطقه به ارمغان بیاورد.
به گفته بذرپاش، این دو همسایه با برخورداری از اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی و با قرار گرفتن در جاده تاریخی ابریشم نقشی مؤثر در معادلات منطقهای داشته و دارند. خوشبختانه روابط دو کشور در مسیر درستی قرار داشته و به صورت فزایندهای در حال توسعه و تعمیق است و دیدارهای متقابل مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه طی سالهای اخیر بیانگر روابط خوب سیاسی و اعتماد متقابل میان آنها برای توسعه به همکاریها است.
تعمیق روابط دو جانبه دو کشور با عزم سیاسی
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه توسعه و تعمیق روابط دو جانبه را با عزم سیاسی قوی دنبال میکنند که در این راستا جناب آقای اردوغان، رئیس جمهور محترم ترکیه به منظور برگزاری هفتمین دوره شورای عالی همکاری ایران و ترکیه (۲۸ تیر (۱۴۰۱) در رأس هیئتی بلند پایه و مرکب از چندین وزیر کابینه به تهران سفر کرد و در جریان این سفر سند بلندمدت همکاری میان دو کشور و اسناد متعدد همکاری در حوزههای مختلف بین دو کشور به امضا رسید.
هشتمین نشست شورای عالی همکاریهای دو کشور در آینده نزدیک
وی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله در آینده نزدیک متقابلاً رئیس جمهور ایران به منظور برگزاری هشتمین نشست شورای عالی همکاریهای دو کشور و بررسی راههای ارتقا مناسبات به آنکارا سفر خواهد کرد و امیدوارم بتوانیم در آیندهای نزدیک بیست و نهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی را در تهران با حضور وزیر جوانان و ورزش جمهوری ترکیه و رئیس طرف ترکیهای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برگزار کنیم. ترکیه سومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران در صادرات و واردات است و حجم تجارت میان دو کشور پس از پاندمی و از سال ۱۴۰۱ روند افزایشی گرفته است.
بذرپاش با اشاره به آمار گفت: بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران حجم تجارت ایران و ترکیه بالغ بر ۱۳.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است و با توجه به ظرفیتهای بالای دو کشور و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دو کشور، این حجم تجارت بین دو کشور به هیچ وجه رضایت بخش نیست و با حجم تجارت هدف گذاری شده ۳۰ میلیارد دلاری از سوی رهبران دو کشور فاصله زیادی داریم و نیل به این هدف تعیین شده، تلاش مضاعفی را از سوی دستگاههای ذیربط دو کشور میطلبد.
وی اضافه کرد: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه تقریباً در تمامی حوزههای اقتصادی و تجاری نقش مکمل دارند. همکاری دو کشور در حوزه انرژی اعم از نفت و گاز و برق علاوه بر تأمین نیازهای متقابل میتواند بستری برای همکاریهای منطقهای در این حوزه فراهم کند.
همکاری و هم افزایی در حوزه حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: همچنین موقعیت جغرافیایی دو کشور فرصت گرانبهایی را برای همکاری و هم افزایی در حوزه حمل و نقل فراهم آورده است و خوشبختانه مسئولین دو کشور با درک این مهم در صدد همکاریهای نزدیکتر و واقعبینانهتر در زمینه تکمیل کریدورهای حمل و نقل غرب به شرق و شمال - جنوب هستند.
همچنین تقویت همکاریها در حوزههای تجاری گمرکی، علمی محیط زیست و مسئله آب از دیگر حوزههای قابل توجه است که در کشور تمرکز و برنامهریزی هدفمندی برای آن دارند و اراده هر دو طرف بسط و توسعه این همکاریها در راستای منافع دو کشور و منافع ملتهای منطقه است.
وی اشاره کرد: حدود ۴۰۰ سال است که مرز مشترک ایران و ترکیه مرز دوستی و برادری و صلح و ثبات بوده و انشاءالله همچنان هم خواهد بود و امیدوارم به عنوان کارگزاران این دو کشور بزرگ بتوانیم نقش خود را در تداوم تحکیم و گسترش این مناسبات دوستانه بهخوبی ایفا نمائیم و برگی به این تاریخ درخشان همسایگی و برادری اضافه کنیم.
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