به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دریافت آثار پنجاه و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم رشد منتشر شد. در این دوره از جشنواره، آثار فیلمسازان داخلی و خارجی با نگاه برخورداری از برجستگیهای زبان هنری، جذابیت ذاتی و تأثیر عمیق عاطفی و تأثیر شگرف آن بر ارتقای روحیه کنجکاوی، پرسشگری و اشتیاق به درک خویش و جهانِ پیرامون، به رقابت خواهند پرداخت.
شورای سیاستگذاری جشنواره پنجاه و سوم با تأکید بر توجه ویژه به مدرسه و فرایندهای آموزشی و تربیتی آن، بهعنوان نهاد مهم تمدنساز و تربیتکننده نسل آینده برای حل مسائل کشور، «شناسایی و معرفی برترین تولیدات علمی، آموزشی و تربیتی در عرصه فیلم و سینما»، «کمک به ایجاد زمینه و بستری بهمنظور هدایت این تولیدات در سطوح ملی و بینالمللی»، «پشتیبانی از عرصه تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی فضیلتمحور»، «پشتیبانی هنری و تربیتی از جریان رسمی تربیت و یادگیری»، «ایجاد زمینه و بستری بر پایه عدالت برای رشد و بالندگی ظرفیت هنریتربیتی معلمان و دانشآموزان فیلمساز» و «گسترش نوآوری و خلاقیت و ارتقای سطح کیفی فیلمهای علمی، آموزشی و تربیتی» را به عنوان اهداف اساسی این دوره از جشنواره اعلام کرده است.
در فراخوان این دوره از جشنواره «اهداف عملیاتی و راهکارهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، به عنوان منبع الهام بخش مناسبی برای دستیابی فیلمسازان علاقهمند جهت حضور در این رویداد بینالمللی، به ایدههای ناب، جذاب و بدیع معرفی شده است.
بخشهای پنجاه و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم رشد در سه بخش بینالملل، معلمان فیلمساز و دانشآموزان فیلمساز برگزار خواهد شد.
در این دوره چهار جایزه ویژه به آثاری در موضوعات «مدرسه؛ مبدأ پیشرفت تمدنساز ایرانی اسلامی و الهامبخش برای جهان»، «نشان ویژه معلم»، «نشان ویژه ایثار و ازخودگذشتگی» اهدا خواهد شد.
دبیرخانه جشنواره در هر دوره، شخصیت یا مصداق خاصی را بهعنوان نماد «نشان ویژه ایثار و از خودگذشتگی» انتخاب میکند. در پنجاهوسومین دوره جشنواره فیلم رشد نشان ویژه ایثار و از خودگذشتگی به آثاری اختصاص خواهد داشت که به دفاع از مردم و کودکان مظلوم فلسطین پرداخته است.
جوایز نهادها و دستگاههای کشور در بخش حامیان این دوره از جشنواره نیز به پنج محور «خانواده و جوانی جمعیت»، «فرهنگ کار، کارآفرینی و تعاون»، «پیوند نماز، مسجد و مدرسه»، «آسیبهای اجتماعی با رویکرد صیانت از حقوق کودک» و «آسیبهای فضای مجازی» اختصاص خواهد داشت.
قالبهای این دوره از جشنواره، شامل فیلمهای کوتاه و بلند با محوریت داستانی، مستند، پویانمایی و فیلمنامه است.
بر اساس اعلام دبیرخانه پنجاه و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم رشد، آخرین مهلت ارسال آثار ۲۴ آبانماه ۱۴۰۲ خواهد بود. علاقهمندان برای ثبتنام و بارگذاری آثار میتوانند به نشانی الکترونیکی http://eff.roshd.ir/ مراجعه نمایند.
گفتنی است، پنجاه و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای علمی، آموزشی و تربیتی رشد در مجتمع فرهنگی هنری سینما فلسطین برگزار خواهد شد و پس از آن آثار برگزیده در سراسر کشور برای مدارس به اکران در خواهد آمد.
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