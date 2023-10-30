ادامه روند ساخت مقام تل زینبیه واقع در صحن العقیله+تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، بخش پروژه‌های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت مقام تل زینبیه ضمن پروژه صحن العقیله حضرت زینب (علیها السلام) خبر داد و اظهار داشت این پروژه شاهد پیشرفتهای قابل توجهی بوده است.

علی عدنان یکی از مهندسان این بخش گفت: پرسنل بخش پروژه‌های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی به ساخت و توسعه مقام تل زینبیه که جزئی از صحن العقیله است، ادامه می‌دهد و بیش از شصت درصد از این پروژه به اتمام رسیده است.

وی افزود: آینه کاری این پروژه به مراحل پایانی رسیده است و بیش از هشتاد درصد از نمای بیرونی تکمیل شده است و کار سنگفرش صحن مطهر و سنگ کاری دیوارها ادامه دارد.

وی ادامه داد: مساحت کلی مقام تل زینبیه چهار هزار متر مربع است و کار این پروژه توسط نیروهای متخصص و مجرب در حال انجام است.

لازم به ذکر است آستان قدس حسینی به منظور کمک به کاهش ازدحام انسانی و افزایش ظرفیت استقبال از زائران حضرت امام حسین (علیه السلام) و خدمت رسانی مناسب به ویژه در ایام زیارتهای میلیونی اقدام به ساخت این پروژه نموده است.