به گزارش خبرنگار مهر، امیربهزاد پرتوی خاقانی ظهر دوشنبه در آیین اجرای طرح پیوند آسمانی سربازان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی در اراک اظهار داشت: این طرح در راستای قانون جوانی جمعیت همچنین تحکیم جایگاه خانواده در بین سربازان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۲۱ طرح لبیک در نیروی زمینی ارتش طراحی شده است، افزود: یکی از این طرح‌ها، پیوند آسمانی است که جوانی جمعیت و حمایت از خانواده همچنین تسهیل در ازدواج در این طرح هدفگذاری شده است.

فرمانده گروه ۹۹ پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی خنداب گفت: نوع نگرش نیروی زمینی به سرباز متحول شده و ارتش با انعقاد با آموزش فنی و حرفه‌ای، ۱۶ مهارت به سربازان آموزش داده می‌شود.

امیر پرتوی خاقانی افزود: ملاک عمل نیروی ارتش جمهوری اسلامی بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب بنا شده و ساختار ارتش خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از کشور است.