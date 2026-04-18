پرتوی: ارتش پرچمدار عدالتخواهی برای مظلومان و پشتیبان محور مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ بهزاد پرتوی خاقان شامگاه شنبه در اجتماع مردم اراک در حسینیه ایران، همزمان با گرامیداشت روز ارتش اظهار کرد: اگر پای سرباز آمریکایی یا صهیونیستی به گستره سرزمین ایران باز شود آن پا قطع خواهد شد و نفس متجاوز برای همیشه بریده می‌ماند.

وی افزود: فرمانده کل ارتش دستور داده است که هیچ متجاوزی از مرزهای ایران جان سالم به در نبرد.

امیر پرتوی خاقان تصریح کرد: دکترین دفاعی ایران به «دفاع تهاجمی» تغییر یافته است و ارتش آماده مقابله با هر گونه تجاوز از سوی دشمن خواهد بود.

وی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، رویکرد ایران از دفاع صرف به دفاع تهاجمی تغییر یافته است.

امیر پرتوی خاقان تاکید کرد: اکنون ارتش با بهره‌گیری از توان انبوه‌سازی پهپادهای کم‌هزینه اما مرگبار، آماده مقابله قاطع با هرگونه تجاوز است.

فرمانده گروه تخصصی ۹۹ نزاجا افزود: ظرفیت تولید پهپادهای ارزان اما ویرانگر چند برابر گذشته شده است و دشمن برای مقابله با هر پهپاد ایران، ناگزیر به هزینه ده‌ها میلیارد تومانی است و باید ضربه را تحمل کند.

وی بیان کرد: ارتش امروز نه تنها پاسدار مرزها، بلکه پرچمدار عدالتخواهی برای مظلومان جهان و پشتیبان محور مقاومت است.

امیر پرتوی خاقان گفت: وحدت میدان و خیابان رمز پیروزی ایران است و حضور وفادارانه مردم در خیابان‌ها و تسلط نیروهای مسلح بر میادین، هر متجاوزی را شکست خواهد داد.

وی ادامه داد: در پی توطئه انحلال ارتش، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی با قاطعیت مخالفت کرد و مقرر نمود ارتش با تجهیزات کامل به نفع ملت رژه رود و مردم پناه ارتش باشند و ندای ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش طنین‌انداز شد.

فرمانده گروه تخصصی ۹۹ نزاجا تاکید کرد: اعتماد به توانمندی‌های داخلی بر اساس فرموده امام خمینی (ره)، تأکید مقام معظم رهبری بر قدرتمندی ایران و وحدت میدان و خیابان به عنوان رمز پیروزی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا تبیین شده است.

وی افزود: با وجود آغاز نشدن رزم اصلی، ده‌ها تیپ رزمی و لشکر کاملاً مجهز در مرزهای کشور آرایش گرفته‌اند.