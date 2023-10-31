  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

بازیهای جهانی رزمی؛

مسعود عبدالمالکی در موی تای طلا گرفت

مسعود عبدالمالکی در موی تای طلا گرفت

تنها نماینده موی تای ایران در بازیهای جهانی رزمی موفق به کسب مدال طلای این رقابت ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدالمالکی ورزشکار وزن ۶۳/۵ کیلوگرم در دیدار نهایی موی تای بازی‌های جهانی هنرهای رزمی موسوم به «کامبت گیمز» با شکست دوباره حریف ترک به مدال طلا رسید.

تنها نماینده موی تای ایران در این بازیها امروز سه شنبه در یک مصاف حساس و نزدیک توانست ۲۸ بر ۲۹ با شکست دوباره «سرکان کوچ» از ترکیه، مدال طلای این پیکارها را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است عبدالمالکی پیش از این و در اولین مبارزه خود نیز توانسته بود از سد این موی تای کار مطرح ترکیه‌ای عبور کند. وی برای رسیدن به فینال و در دیدار نیمه نهایی این وزن، در یک مبارزه تماشایی با ناک اوت «عبدالله القحطانی» از کشور میزبان و دارنده عنوان قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ موفق به راهیابی به دیدار پایانی شده بود.

هدایت ورزشکار کشورمان را در این مسابقات هادی محمدزاده به عنوان مربی برعهده داشت.

کد مطلب 5925826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها