مسعود عبدالمالکی در موی تای طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدالمالکی ورزشکار وزن ۶۳/۵ کیلوگرم در دیدار نهایی موی تای بازی‌های جهانی هنرهای رزمی موسوم به «کامبت گیمز» با شکست دوباره حریف ترک به مدال طلا رسید.

تنها نماینده موی تای ایران در این بازیها امروز سه شنبه در یک مصاف حساس و نزدیک توانست ۲۸ بر ۲۹ با شکست دوباره «سرکان کوچ» از ترکیه، مدال طلای این پیکارها را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است عبدالمالکی پیش از این و در اولین مبارزه خود نیز توانسته بود از سد این موی تای کار مطرح ترکیه‌ای عبور کند. وی برای رسیدن به فینال و در دیدار نیمه نهایی این وزن، در یک مبارزه تماشایی با ناک اوت «عبدالله القحطانی» از کشور میزبان و دارنده عنوان قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ موفق به راهیابی به دیدار پایانی شده بود.

هدایت ورزشکار کشورمان را در این مسابقات هادی محمدزاده به عنوان مربی برعهده داشت.