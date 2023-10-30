به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان ظهر امروز دوشنبه هشتم آبان از سمت خود کناره گیری کرد؛ این در حالی است که تیم مس در هفته هشتم و در دیداری خارج از خانه موفق شد با یک گل تیم پیکان را شکست دهد و در پنج دیدار گذشته خود در لیگ برتر سه پیروزی را به دست آورده و اکنون با ۱۱ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار گرفته است.

یک مقام ارشد باشگاه مس رفسنجان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با استعفای الهامی گفت: فردا سه شنبه نهم آبان، جلسه هیأت مدیره در خصوص مسائل مختلف از جمله استعفای الهامی برگزار خواهد شد و بعید است که با استعفای او موافقت شود.

وی در خصوص مشکلات مالی در تیم مس گفت: باشگاه مس همانند دیگر باشگاه‌های لیگ برتری از مشکلات مالی رنج می‌برد اما اطمینان داریم که با درایت حسین پورمحمدی مدیرعامل باشگاه، این مشکلات هم رفع خواهد شد و نتایج درخشان تیم ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس رفسنجان روز جمعه ۱۲ آبان در ورزشگاه شماره یک رفسنجان میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. در این بازی رسماً ورزشگاه شماره یک شهدای مس افتتاح می شود.