اعزام ۲ تیم ارزیاب به مناطق زلزله زده سومار

محمدباقر محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر سومار در کرمانشاه را در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در ساعت ۱۵:۵۱ به لرزه درآورد.

وی افزود: در پی این حادثه ۲ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس گزارش تیم‌های ارزیاب اعزامی، زلزله ۴.۱ ریشتری در سومار استان کرمانشاه، هیچ گونه خسارتی نداشته است.

محمدی بیان کرد: هلال‌احمر کرمانشاه کماکان در تمام شعب و پایگاه‌ها در آماده‌باش کامل است.