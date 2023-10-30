روسیه: ۱۱ ضدحمله نظامیان اوکراینی دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور کوپیانسک، ۹ حمله نیروهای اوکراین دفع شد. کی یف حدود ۹۰ نیروی نظامی، ۲ تانک و ۳ خودروی زرهی خود را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌ افزاید: در محور دونتسک، بالغ بر ۲۸۵ نیروی نظامی نیروهای مسلح اوکراین کشته و زخمی شدند. در محور دونتسک جنوبی نیروهای مسلح اوکراین در مناطقی مورد هدف قرار گرفتند و کی یف بیش از ۱۰۰ نیروی نظامی خود را از دست داد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: در محور زاپروژیا تلفات دشمن بالغ بر ۲۲۰ کشته و زخمی نظامی، ۲ دستگاه تانک از جمله یک لئوپارد ساخت آلمان بود.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در محور کراسنولیمانسک، نیروهای مسلح اوکراین در ۲ حمله ناموفق، حدود ۷۰ نیروی نظامی خود را از دست دادند.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نداده است.