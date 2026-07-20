ورود دادستانی به موضوع قتل خانوادگی در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی در سخنانی، اظهار داشت: دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان دورود، در پی وقوع حادثه تلخ قتل خانوادگی در شب گذشته، بلافاصله ضابطان قضایی و مراجع ذی‌ربط با دستور مقام قضایی وارد مرحله بررسی و تحقیق شدند.

وی گفت: بر اساس یافته‌های اولیه، متهم که از اقوام مقتولان بوده است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و بازجویی شده است. تحقیقات حاکی از آن است که اختلافات خانوادگی پیشین می‌تواند انگیزه احتمالی این اقدام باشد. همچنین باتوجه‌به اظهارات اولیه، وضعیت سلامت روانی متهم نیز تحت‌نظر کارشناسان متخصص و مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی دقیق است.

دادستان عمومی و انقلاب دورود، ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تأکید کرد: رسیدگی به پرونده بادقت، سرعت و در چارچوب کامل قانون ادامه خواهد یافت.

الماسی، تصریح کرد: جزئیات تکمیلی تنها پس از نهایی‌شدن تحقیقات و رعایت ملاحظات قانونی در صورت لزوم منتشر خواهد شد و از اصحاب رسانه درخواست می‌شود تا جهت حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان، در انتشار جزئیات و انتخاب تیترها دقت لازم را به عمل‌آورند.