اقتصاد آذربایجان شرقی در مدار رشد؛ بیکاری به ۶.۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ذوقی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بخش صنعت با سهم ۴۳.۶۳ درصدی از ارزش افزوده اقتصاد استان، همچنان مهمترین پیشران تولید محسوب میشود و بخش بازرگانی نیز با سهم ۱۲.۹۳ درصدی، جایگاه قابل توجهی در اقتصاد آذربایجان شرقی دارد.
وی با اشاره به رشد ۲۱.۱ درصدی درآمدهای استان و تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای پیشبینیشده، این روند را نشانه بهبود مدیریت منابع مالی دانست و افزود: در مقابل، کاهش ۵۱ درصدی معاملات بورس بیانگر ضرورت ایجاد بسترهای جدید برای جذب سرمایهگذاری است.
ذوقی با بیان اینکه ۶۰ درصد اعتبارات استان به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و ۴۰ درصد به هزینههای جاری اختصاص یافته است، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید و همچنان بالاتر از میانگین کشور قرار دارد. همچنین نسبت اشتغال استان با ۳۸.۸ درصد، ۱.۳ درصد بیشتر از متوسط کشوری است و نرخ بیکاری نیز با کاهش به ۶.۹ درصد، از نرخ ۷.۵ درصدی کشور پایینتر است.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با اشاره به جمعیت چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفری استان، سرمایه انسانی را یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳۷ هزار و ۷۴۴ ولادت در استان به ثبت رسیده و در عین حال، میزان ازدواج ۹.۵ درصد و طلاق ۵.۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
وی با هشدار نسبت به روند رو به افزایش سالمندی جمعیت، بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی از خانوادهها و تقویت جمعیت جوان برای حفظ پویایی توسعه استان تأکید کرد.
ذوقی همچنین از رشد زیرساختهای خدماتی خبر داد و افزود: متوسط مصرف آب خانگی به ۴۳۷ لیتر در روز رسیده، مصرف برق استان ۱۲ هزار و ۴۹ میلیون کیلووات ساعت بوده و توسعه شبکه گازرسانی نیز ادامه یافته است.
وی رشد ۳۴.۴۲ درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و تکمیل ۹ هزار و ۱۷۹ واحد مسکونی را از دیگر شاخصهای مثبت سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: افزایش خدمات بهزیستی، پوشش بیش از یک میلیون و ۸۲۹ هزار نفر در بیمه سلامت و رشد ۸.۲۵ درصدی ورزشکاران زن سازمانیافته، بیانگر بهبود شاخصهای رفاهی و اجتماعی استان است.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای صنعتی و زیرساختی استان اظهار کرد: استمرار حمایت از سرمایهگذاری، تقویت تولید و اجرای سیاستهای جمعیتی، مسیر توسعه پایدار آذربایجان شرقی را هموارتر خواهد کرد.
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