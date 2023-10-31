به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از مهم‌ترین نیازهای بیمارستان‌های کشور مربوط به حوزه ارتوپدی باشد. زیرا، با توجه به جراحی‌هایی که هر روز در بیمارستان‌ها انجام می‌شود، به راحتی می‌توان پی برد که تجهیزات و ملزومات ارتوپدی، از اساسی‌ترین کالاهای سلامت محور در بیمارستان‌ها است که هر گونه کمبود در این حوزه، سلامت مردم و بیماران را تهدید می‌کند.

در همین راستا، تولیدات داخلی تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز بیمارستان‌های کشور است، اما سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه در مدیریت قبلی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی نتوانند از انگیزه لازم برای تولید برخوردار باشند.

ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، عدم توجه به تأمین مواد اولیه برای تولید و همچنین، واردات کالاهای مشابه تولید داخل، دست به دست هم داده بود تا تولید کننده داخلی، هیچ علاقه‌ای برای رونق بازار تولیدات داخلی نداشته باشد.

حالا و به دنبال تغییرات مدیریتی در رأس اداره کل تجهیزات پزشکی، سیاست‌های قبلی که باعث وارد آمدن آسیب به حوزه ارتوپدی شده بود، در حال اصلاح است تا تولید کننده تجهیزات ارتوپدی، جان دوباره ای بگیرد.

آنچه در روز گذشته در حوزه کالاهای ارتوپدی اتفاق افتاد، شروع یک تغییر است که انتظار می‌رود به تدریج اتفاق بیافتد.

اقدام اداره کل تجهیزات پزشکی، در راستای حمایت از تولید کننده داخلی و گسترش خدمات به بیماران صورت گرفت. به طوری که بعد از ۳ سال ثابت ماندن قیمت کالاهای ارتوپدی و بعضاً کاهش قیمتی که اتفاق می‌افتاد، بار دیگر شاهد اصلاح قیمت‌ها بودیم تا صنعت ارتوپدی کشور، جان تازه ای بگیرد.

شاید مهم تربن نکته در تصمیم اخیر اداره کل تجهیزات پزشکی، صرفه‌جویی ارزی ۵۰ درصدی در مقابل واردات کالاهای ارتوپدی باشد که می‌تواند نقطه قوت این قبیل اقدامات اصلاحی تلقی گردد.

در همین حال، جلال غفارزاده مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، از برنامه ریزی برای رشد ۳۰ درصدی تولیدات تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت ۲ هزار شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: ۴ هزار خط تولید در این شرکت‌ها فعال هستند، همچنین ۶ هزار و ۲۰۰ شرکت توزیعی تجهیزات نیز در کشور فعالیت دارند.

غفارزاده اشاره به راه‌اندازی برنامه حل مشکلات تولید در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، افزود: در این برنامه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی و موانع تولید با حضور مستمر در شهرک‌های صنعتی رفع می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه بدون واسطه برای رشد تولید نیز گفت: در این برنامه در راستای تحقق شعار سال و رشد تولید به حضور مستمر در استان‌ها پرداخته و ضمن حمایت از نمایشگاه‌های منطقه‌ای دغدغه‌ها و انتقادات تولید کنندگان از نزدیک شنیده می‌شود.

تولید کنندگان محصولات ارتوپدی در داخل کشور، معتقدند که اصلاح سیاست‌های تولید، تأمین و واردات کالاهای پزشکی، می‌تواند به رونق صنعت داخلی و توسعه روزافزون خدمات درمانی به بیماران کمک کند. از همین رو، لازم است که اداره کل تجهیزات پزشکی برای تداوم مسیر پیشرو، حتماً از نظرات صنف در تدوین و پیشبرد برنامه‌ها استقاده کند. زیرا، اداره کل تجهیزات پزشکی بدون حضور فعال صنف، نخواهد توانست کاری صورت دهد که موجب رضایت صنعت و مردم شود.