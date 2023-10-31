ادامه انشقاق سران ارشد تل آویو با نتانیاهو بر سر اسیران نزد حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص اعلام کرد که شماری از مسئولان بلندپایه در هیأت امور اسرا و مفقودین رژیم صهیونیستی به سبب اختلاف بر سر همکاری با نتانیاهو در زمینه این پرونده، استعفا داده‌اند.

بر پایه این گزارش، نتانیاهو پیشتر دستور تشکیل یک هیأت ویژه برای بررسی وضعیت اسرا و مفقودین در کابینه امنیتی خود به سرپرستی سرتیپ «گال هیرش» در جریان عملیات طوفان الاقصی داد.

طبق گزارش رسانه‌های عبری «یعقوب پری» رییس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، و «دیوید میدان» مسئول سابق پرونده مفقودین و اسرا، در انتقاد از بی‌کفایتی کابینه نتانیاهو درباره مدیریت جنگ استعفا دادند.

در همین ارتباط، منابع رسانه‌ای صهیونیست فاش ساختند که «نوعم تیفون» فرمانده سابق لشکر شمالی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه اسرائیل و ارتش ما از سوی حماس آن تحقیر شدند، خواستار استعفای فوری نتانیاهو شد.

در خبری مرتبط، «میراو میخاییلی» نماینده کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و رییس حزب کار که پیشتر خواستار برکناری نتانیاهو شده بود، این بار نیز با انتقاد از نخست وزیر این رژیم گفت: «نتانیاهو در دفترش نشسته و درحالی که مشروبات الکلی می‌خورد و سیگار می‌کشد، مسئولیت فاجعه غزه را بر گردن فرماندهان ارتش می‌اندازد.»

در پی انتشار یک فایل صوتی طی چند روز اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در آن با اطمینان می‌گوید که خطری از جانب حماس در غزه این رژیم را تهدید نمی‌کند، نتانیاهو امروز در جدیدترین توییت خود تلاش کرد که مسئولیت شکست از مقاومت فلسطین و غافلگیر شدن را به گردن دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی این رژیم بیاندازد و خود را بی تقصیر جلوه دهد.