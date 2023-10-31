ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه مهم جابجایی خط لوله تغذیه گاز ۱۶ اینچی به طول ۲۷۰ متر به علت تعریض پل قره‌سو در حال انجام است.

وی با اشاره به طرح تعریض پل قره سو در کمربندی غربی شهر کرمانشاه، افزود: اجرای این طرح مستلزم جابجایی ۲۷٠ متر خط تغذیه ۱۶ اینچ گاز در بستر و حاشیه رودخانه قره‌سو است که این یک کار بزرگ و مهم محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اهمیت پروژ تعریض پل قره سو و نقش مهمی که در کاهش ترافیک دارد سرعت در انجام کار و اتمام به موقع جابجایی این خط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تمام تلاش ما بر این است که این پروژه به بهترین شکل انجام شود.

حسینی بیان کرد: بخش اصلی کار که جابجایی خط لوله از بستر رودخانه به طول ۹۶ متر بود و به خاطر گل و لای سختی زیادی به همراه داشت، انجام شده و مابقی پروژه نیز در سریع‌ترین زمان ممکن به اتمام خواهد رسید.

وی هزینه اجرا و کالای این پروژه را بیش از پنج میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: لایروبی ۲ طرف خط لوله بستر رودخانه را نیز در دستور کار داریم.