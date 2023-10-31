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۹ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۷

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

طرح مبارزه با قاچاق کالا در استان بوشهر اجرا شد/ دستگیری ۲۰ نفر

طرح مبارزه با قاچاق کالا در استان بوشهر اجرا شد/ دستگیری ۲۰ نفر

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از اجرای طرح سه روزه مبارزه با قاچاق کالا در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۳۵۵ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح سه روزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اقدامات اطلاعاتی، کشفیات گسترده‌ای را در سطح استان داشتند.

وی با اشاره به توقیف ۱۸ دستگاه خودرو حامل انواع کالای قاچاق اضافه کرد: از جمله کالاهای کشف شده می‌توان به لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه، پوشاک، لوازم آشپزخانه، مواد خوراکی، لوازم تحریر، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات رایانه و غیره اشاره کرد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در این راستا ۲۰ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای توقیفی ۳۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار سوسنی به شهروندان توصیه کرد: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا، از خرید و استفاده از کالاهای قاچاق خودداری و موارد مشکوک را به فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 5926206

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