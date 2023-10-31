امروز آخرین مهلت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ارشد علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ با رقابت حدود ۶۹ هزار داوطلب برگزار شد و نتایج نهایی پذیرفته شدگان ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون ۶۳۵ نفر است. داوطلبان تا ساعت ١٣ بعدازظهر ۹ آبان ۱۴۰۲ فرصت دارند با وارد کردن کد رهگیری خود در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند. این زمان قابل تمدید نیست.

کلیه افراد مجاز به انتخاب رشته محل که در هیچ رشته محلی (رایگان- شهریه پرداز) پذیرفته نشده‌اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه دوم آبان ماه اعلام خواهد شد. بنابراین لازم است داوطلبان هر روز سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی را کنترل کنند.

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد.