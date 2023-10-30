به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ با رقابت حدود ۶۹ هزار داوطلب برگزار شد و نتایج نهایی پذیرفته شدگان ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون ۶۳۵ نفر است. داوطلبان تا ساعت ١٣ بعدازظهر ۹ آبان ۱۴۰۲ فرصت دارند با وارد کردن کد رهگیری خود در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند. این زمان قابل تمدید نیست.

کلیه افراد مجاز به انتخاب رشته محل که در هیچ رشته محلی (رایگان- شهریه پرداز) پذیرفته نشده‌اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه دوم آبان ماه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد. بنابراین لازم است داوطلبان هر روز سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی را کنترل کنند.

جدول رشته محل‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش همزمان با انتخاب رشته محل در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

ردیف رشته ظرفیت ۱ آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ۱۷ نفر ۲ آمار زیستی ۴۰ نفر ۳ آموزش پزشکی ۶ نفر ۴ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۳ نفر ۵ اپیدمیولوژی ۱۲ نفر ۶ تکنولوژی اتاق عمل یک نفر ۷ ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) یک نفر ۸ اقتصاد بهداشت ۱۷ نفر ۹ ارگونومی ۷ نفر ۱۰ اکولوژی انسانی ۲ نفر ۱۱ انفورماتیک پزشکی ۳ نفر ۱۲ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ۵ نفر ۱۳ بینایی سنجی ۲ نفر ۱۴ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۲۰ نفر ۱۵ تاریخ علوم پزشکی ۳ نفر ۱۶ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها ۷ نفر ۱۷ روانشناسی بالینی ۲۳ نفر ۱۸ بهداشت روان ۵ نفر ۱۹ روانشناسی سلامت ۲ نفر ۲۰ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۳ نفر ۲۱ سلامت و رفاه اجتماعی ۹ نفر ۲۲ ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه) ۲ نفر ۲۳ سلامت سالمندی ۶ نفر ۲۴ علوم تشریحی ۱۴ نفر ۲۵ علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) ۱۲ نفر ۲۶ فیزیک پزشکی ۸ نفر ۲۷ رادیوبیولوژی یک نفر ۲۸ فیزیولوژی ۳۳ نفر ۲۹ فیزیوتراپی ۱۱ نفر ۳۰ فیزیوتراپی ورزشی ۵ نفر ۳۱ فناوری اطلاعات سلامت ۵ نفر ۳۲ کاردرمانی یک نفر ۳۳ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۱۴ نفر ۳۴ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷ نفر ۳۵ مهندسی بهداشت محیط ۱۶ نفر ۳۶ مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری یک نفر ۳۷ مددکاری اجتماعی ۳ نفر ۳۸ مدیریت توانبخشی ۵ نفر ۳۹ مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک ) ۱۴ نفر ۴۰ مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار ۶ نفر ۴۱ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ۱۲ نفر ۴۲ میکروب شناسی موادغذایی یک نفر ۴۳ نانوفناوری پزشکی ۱۴ نفر ۴۴ بیوشیمی بالینی ۷ نفر ۴۵ زیست فناوری پزشکی ۴۲ نفر ۴۶ ژنتیک انسانی یک نفر ۴۷ ایمنی شناسی پزشکی ۲ نفر ۴۸ خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) یک نفر ۴۹ قارچ شناسی ۵ نفر ۵۰ میکروب شناسی ۸ نفر ۵۱ انگل شناسی ۱۰ نفر ۵۲ روان پرستاری ۱۳ نفر ۵۳ پرستاری داخلی جراحی ۲۸ نفر ۵۴ پرستاری سلامت جامعه ۱۲ نفر ۵۵ پرستاری کودکان ۱۲ نفر ۵۶ پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان ۲ نفر ۵۷ پرستاری توانبخشی ۲ نفر ۵۸ پرستاری اورژانس ۹ نفر ۵۹ پرستاری مراقبت‌های ویژه ۹ نفر ۶۰ پرستاری سالمندی ۱۱ نفر ۶۱ علوم تغذیه ۳ نفر ۶۲ علوم بهداشتی در تغذیه ۶ نفر ۶۳ مامایی ۴ نفر ۶۴ مشاوره مامایی ۹ نفر ۶۵ ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی ۴ نفر ۶۶ سم شناسی ۷ نفر ۶۷ شیمی دارویی ۶ نفر ۶۸ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ۵ نفر ۶۹ فناوری تصویربرداری پزشکی ۲ نفر ۷۰ پدافند غیرعامل در نظام سلامت ۳ نفر ۷۱ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها ۲ نفر ۷۲ مددکاری کودک و نوجوان یک نفر ۷۳ سلامت در حوادث و بلایا ۳ نفر جمع ۶۳۵ نفر

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد.