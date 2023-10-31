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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم:

راهپیمایی ۱۳ آبان در قم برگزار می شود

راهپیمایی ۱۳ آبان در قم برگزار می شود

قم - رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شنبه هفته آینده از مصلای قدس تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری در گفت وگو با مهر اظهار داشت: راهپیمایی ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال از ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه هفته آینده از مصلای قدس واقع در میدان جانبازان تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور دانش آموزان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم استان قم برگزار می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم گفت: راهپیمایان پس از طی مسیر خیابان شهدا، چهارراه شهدا و خیابان ارم در پایان با حضور در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تجمع خواهند کرد و یکی از مسئولان کشوری در جمع آنان به ایراد سخن خواهد پرداخت.

حجت‌الاسلام ذاکری بیان داشت: استفاده از نمادهای ضد استکباری، تصویرسازی جنایات آمریکا، احیای نام شهدای دانش آموز فلسطینی و اجرای سرودهای دانش آموزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از جمله برنامه های این راهپیمایی دانش آموزی است.

وی ابراز داشت: در راستای هویت بخشی و مسئولیت دادن به نوجوانان و جوانان مقرر شد تا تمامی عامل اجرای برنامه شامل قاری، مجری و شعارگو از بین دانش آموزان انتخاب شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به جنایات احیر رژیم صهونیستی در غزه بیان داشت: رژیم صهیونیشتی با حمایت های همه جانبه آمریکا دست به چنین جنایت های هولناکی علیه مردم مظلوم غزه به خصوص زنان و کودکان زده است و در این راهپیمایی، دانش آموزان انزجار خود را از ایادی استکبار اعلام خواهند داشت و از کودکان و فرزندان غزه حمایت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری ادامه داد: متاسفانه تاکنون بیش از ۴ هزار نفر از کودکان غزه بر اثر حملات هوایی رژیم صهونیستی به شهادت رسیدند که این موضوع در راهپیمایی امسال باید پررنگ و با ابزارهای مختلف به تصویر کشیده شود و این جنابات به گوش مجامع بین المللی برسد.

کد مطلب 5926337

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