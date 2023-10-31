راهپیمایی ۱۳ آبان در قم برگزار می شود

حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری در گفت وگو با مهر اظهار داشت: راهپیمایی ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال از ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه هفته آینده از مصلای قدس واقع در میدان جانبازان تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور دانش آموزان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم استان قم برگزار می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم گفت: راهپیمایان پس از طی مسیر خیابان شهدا، چهارراه شهدا و خیابان ارم در پایان با حضور در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تجمع خواهند کرد و یکی از مسئولان کشوری در جمع آنان به ایراد سخن خواهد پرداخت.

حجت‌الاسلام ذاکری بیان داشت: استفاده از نمادهای ضد استکباری، تصویرسازی جنایات آمریکا، احیای نام شهدای دانش آموز فلسطینی و اجرای سرودهای دانش آموزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از جمله برنامه های این راهپیمایی دانش آموزی است.

وی ابراز داشت: در راستای هویت بخشی و مسئولیت دادن به نوجوانان و جوانان مقرر شد تا تمامی عامل اجرای برنامه شامل قاری، مجری و شعارگو از بین دانش آموزان انتخاب شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به جنایات احیر رژیم صهونیستی در غزه بیان داشت: رژیم صهیونیشتی با حمایت های همه جانبه آمریکا دست به چنین جنایت های هولناکی علیه مردم مظلوم غزه به خصوص زنان و کودکان زده است و در این راهپیمایی، دانش آموزان انزجار خود را از ایادی استکبار اعلام خواهند داشت و از کودکان و فرزندان غزه حمایت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری ادامه داد: متاسفانه تاکنون بیش از ۴ هزار نفر از کودکان غزه بر اثر حملات هوایی رژیم صهونیستی به شهادت رسیدند که این موضوع در راهپیمایی امسال باید پررنگ و با ابزارهای مختلف به تصویر کشیده شود و این جنابات به گوش مجامع بین المللی برسد.