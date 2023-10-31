تحقق ۴۳ درصدی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سیدهاشمی صبح سه شنبه در هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی و فرا رسیدن ۱۳ آبان روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی اظهار کرد: در تقویم سیاسی و اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سیزدهم آبان ماه برگ زرینی است که یادآور ایامی سرنوشت ساز بوده و افتخاری برای ملت ایران در مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با اشاره به ضرورت ارائه عملکرد ۶ ماهه شهرداری و بررسی میزان تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: عملکرد ۶ ماهه شهرداری به پیوست صورت جامع از درآمد، هزینه و عملیاتی عمرانی مطابق بودجه مصوب سال جاری به منظور بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه در ۶ ماه ابتدایی سال جاری به شورای شهر ارائه خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ادامه داد: از کل بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی مصوب شهرداری بیش از ۸۶۲ میلیارد نزدیک به ۴۳ درصد در شش ماه اول سال جاری محقق شده است.

سید هاشمی با بیان اینکه در حوزه هزینه‌های جاری از ۷۶۵ میلیارد تومان بودجه مصوب نزدیک ۳۰۰ میلیارد تومان محقق شده است، گفت: این میزان در واقع ۳۹ درصد بودجه سال جاری است.

وی افزود: در حوزه هزینه‌های عمران و تملک دارایی سرمایه‌ای نیز از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نزدیک به ۵۴۱ میلیارد در حوزه‌های عمرانی هزینه شده که این امر نشان می‌دهد هزینه‌های عمرانی سهم بالایی داشته است و شورا و شهرداری در راستای افزایش هزینه‌های عمرانی مصصمم تر است.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تاکید بر اینکه این گزارش عملکرد بایستی در اختیار مطالبه گران شهری برای ارسال پیشنهاد، ایرادات احتمالی و راهکارها به شورای شهر اردبیل قرار گیرد، بیان کرد: در واقع تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است تا میزان تحقق بودجه مصوب شورا تا انتهای سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد.

سیدهاشمی صدور مجوز ارائه سرویس رایگان توسط شهرداری اردبیل به مدارس استثنایی را یادآور شد و اظهار کرد: در راستای تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر اینکه ارائه خدمات حمل و نقل رایگان برای دانش آموزان استثنایی بر عهده شهرداری‌ها است، بنابراین شورا و شهرداری اردبیل نیز در این خصوص که یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است پیشقدم بوده و با موافقت اعضای شورای شهر این لایحه در راستای اجرایی شدن دستورالعمل مصوبه دولت تصویب شد.

وی به بررسی و تصویب لایحه دیگر مبنی بر ساماندهی روشنایی و حصارکشی اطراف پارک جیرال اشاره کرد و گفت: به منظور ایجاد امنیت و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی مجوز اجرای این پروژه به شهرداری منطقه چهار نیز صادر شد.