به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیمی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۴ مهمترین رویداد پیش روی تنیس روی میز است. رقابت هایی که هر دو سال یکبار برگزار می شود اما اهمیت این دوره آن از این حیث است که حکم انتخابی برای بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را دارد.

به همین منظور فدراسیون تنیس روی میز که رقابت های انتخابی ملاک و مبنای کارش برای هر دوره مسابقات قهرمانی جهان و آسیا است، بلافاصله پس از اتمام بازی های آسیایی اقدام به برگزاری دوباره این مسابقات کرد تا ترکیب جهانی تیم ملی مشخص شود.

البته با لحاظ کردن نتایج تاریخی در بازی های آسیایی و سهم زیاد نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی در دو مدال برنز تیمی و دوبل بازی ها، این سه بازیکن به صورت انتصابی در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند. بدین ترتیب رقابت های انتخابی فقط برای تعیین نفرات چهارم و پنجم تیم ملی در برنامه قرار گرفت.

این مسابقات طی روزهای چهارشنبه تا جمعه گذشته با حضور ۱۴ بازیکن برگزار شد. شرکت کنندگان در این مسابقات که بر اساس رنکینگ کشوری انتخاب شده بودند، طی ۱۴ دور رقابت با یکدیگر ۹۸ دیدار برگزار کردند و در پایان محمد موسوی و متین حیدری امتیاز لازم برای ورود به ترکیب جهانی تیم ملی تنس روی میز را به دست آوردند.

افشین نوروزی بعد از تاریخ سازی در مسابقات قهرمانی آسیا و در رقابت با بازیکنان جوان نتوانست سهمیه لازم برای مسابقات جهانی را کسب کند

با تجربه هایی که حریف جوانترها نشدند

این برای نخستین بار است که موسوی و حیدری در ترکیب تیم ملی بزرگسالان تنیس روی میز قرار می گیرند. این دو بازیکن پیش از این در ترکیب تیم جوانان قرار داشتند و با این تیم در رویدادهای مختلف آسیایی و جهانی هم شرکت کرده اند اما برای نخستین بار است که توانستند سهمیه تیم ملی بزرگسالان را به دست بیاورند آنهم در رقابت با بازیکنانی که تجربه حضور در این تیم را دارند.

افشین نوروزی، حمیدرضا طاهرخانی و سروش امیری نیا از جمله بازیکنان شرکت کننده در رقابت های جدید انتخابی تیم ملی بودند که با فاصله زیاد نسبت به محمد موسوی و متین حیدری نتوانستند مجوز دوباره پیراهن تیم ملی کسب کنند. این در حالی است که این سه بازیکن و به ویژه افشین نوروزی تجربه زیادی از تیم ملی و شرکت در رویدادهای مختلف را دارند.

نوروزی و امیری نیا حتی در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا که شهریور گذشته به میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار شد، شرکت داشتند. در همین رقابت ها نوروزی در مرحله یک سی و دوم نهایی مقابل «هاریموتو» ژاپنی که رنکینگ چهارم دنیا و نایب قهرمانی المپیک توکیو را در اختیار دارد، به پیروزی دست یافت و به جمع ۳۲ بازیکن برتر مسابقات راه یافت. او با ثبت این برد تاریخی تا جمع ۱۶ بازیکن برتر پیش رفت و در نهایت در این مرحله مقابل نماینده قدرتمند چین تایپه شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

با این حال نوروزی که تجربه حضور در المپیک را هم دارد در جریان رقابت های انتخابی تیم ملی و مقابل ستاره های نوظهور این رشته حرفی برای گفتن نداشت. نوروزیِ ۳۸ ساله حتی در دیدار تعیین کننده برابر متین حیدری در حالیکه ۱۰ بر ۴ پیش بود نتوانست تا پایان برابر قدرت جوانی و انگیزه حریفش ایستایی کند و در نهایت نتیجه را واگذار کرد.

اینگونه شد که در حضور بازیکنانی با تجربه تیم ملی و حضور در مسابقات آسیایی و جهانی، محمد موسویِ ۲۰ ساله و متین حیدریِ ۲۳ ساله صاحب سهمیه تیم ملی برای مسابقات جهانی شدند.

با حضور محمد موسوی و متین حیدری، تیم ملی تنیس روی میز ترکیبی متفاوت و نو در مسابقات جهانی خواهد داشت

«تنیس» با ستاره های نوظهور «روی میز» جهانی

تنیس روی میز در بازی های آسیایی جزو رشته های شگفتی ساز و به نوعی طلسم شکن بود که صاحب دو مدال تاریخی شد. پینگ پنگ بازان در هانگژو و برای نخستین بار با ایستادن در رده سوم صاحب مدال دوبل شدند و همین مدال را بعد از ۶۵ سال در بخش تیمی هم به دست آوردند. آنها در هر دو بخش و پیش از کسب مدال، با غلبه بر حریفان ژاپنی محکمترین گام را مدال آوری برداشته بودند.

بعد از این نتایج تاریخی که با حضور «ستاره های همیشگی» به دست آمد، نتایج مسابقات انتخابی هم نوید ظهور «ستاره هایی نو» را می دهد که می تواند بعد از سال ها مسیری جدید را در این رشته باز کند. تنیس روی میز سال ها ترکیب به نسبت ثابتی در اختیار داشت که جایگاه های مختلف آن میان برادران عالمیان، امیرحسین هدایی، امین احمدیان، افشین نوروزی، سروش امیری نیا و حمیدرضا طاهرخانی در گردش بود اما با نتایج مسابقات اخیر انتخابی، برخی از این جایگاه ها به نام های جدید واگذار شد.

در مسابقات انتخابی حتی بنیامین فرجی و آرین غلامی هم عملکردی به مراتب بهتر از رقیبان با تجربه خود داشتند و این حکایت از حضور استعدادها و توانمندی های بالا در این رشته دارد که نیازمند سرمایه گذاری و توجه بیشتر هستند برای اینکه به مرور جای ثابتی در ترکیب تیم ملی به دست بیاورند و پشتوانه ای قابل اطمینان شوند برای ستاره های امروز.

نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز به این شرح است:

۱- محمد موسوی (۲۴ امتیاز)

۲- متین حیدری (۲۳ امتیاز)

۳- آرین غفاری (۲۱ امتیاز)

۴- بنیامین فرجی (۲۱ امتیاز)

۵- جا سهرابی (۲۱ امتیاز)

۶- علی اکبر شعاری (۲۱ امتیاز)

۷- میلاد عابدینیان (۲۰ امتیاز)

۸- افشین نوروزی (۲۰ امتیاز)

۹- مبین علیپور (۱۹ امتیاز)

۱۰- حمیدرضا طاهرخانی (۱۹ امتیاز)

۱۱- سعید احمدیان (۱۸ امتیاز)

۱۲- سروش امیری نیا (۱۶ امتیاز)

۱۳- امیرمهدی کشاورزی (۱۶ امتیاز)

۱۴- محمد اصلمند (۱۱ امتیاز)

بر اساس این رده بندی، محمد موسوی و متین حیدری همراه با نوشاد و نیما عالمیان و امیر حسین هدایی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز را برای مسابقات قهرمانی جهان تشکیل می دهند. این رقابت ها از ۲۷ بهمن و با حضور ۶۴ تیم در کره جنوبی آغاز می شود.

۸ تیم برتر مسابقات جهانی صاحب سهمیه تیمی برای بازی های المپیک پاریس می شوند. البته تیم هایی که پیش از این از طریق قاره ای کسب سهمیه کرده باشند در صورت قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر، از رده بندی برای المپیک خارج شده و تیم های دیگر جایگزین می شوند.

دوره پیشین مسابقات تیمی قهرمانی جهان سال ۲۰۲۲ در چنگدو چین برگزار شد. نوشاد و نیما عالمیان، امیرحسین هدایی، افشین نوروزی و سروش امیری نیا در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند که البته نوروزی از همراهی انصراف داد و تیم با چهار بازیکن راهی مسابقات شد.