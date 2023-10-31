کشورها در اجلاس IPU متوجه شدند که می توان علیه اسرائیل موضع گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری صبح امروز (۹ آبان ماه) در نشست خبری تشریح دستاوردهای حضور هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در یکصد و چهل و هفتمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی IPU، گفت: ۲۰۶ کشور در دنیا وجود دارند که ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل و ۱۷۸ کشور عضو اتحادیه بین‌المجالس جهانی هستند؛ IPU سالانه دو اجلاس سراسری برگزار می‌کند که هر سال یک کشور میزبان برگزاری این اجلاس است و بر این اساس در این دوره اجلاس در لوآندا پایتخت آنگولا با حضور ۱۲۰ کشور برگزار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: هیأت اعزامی ایران متشکل از ۸ نماینده مجلس شورای اسلامی، تعدادی کارشناس از وزارت امور خارجه و تشریفات و امور بین‌الملل مجلس بود که جمعاً ۱۷ نفر را تشکیل می‌داد لذا جمعیت بالای ۲ هزار نفر از سراسر دنیا در این اجلاس شرکت کرده بودند.

وی ادامه داد: اجلاس روند طبیعی دارد و گاهی هم ممکن است به تناسب شرایط روز، وضعیت غیرطبیعی داشته باشد. از این رو در افتتاحیه اجلاس اخیر رخدادهایی رقم خورد و رسانه‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی را ارائه کردند؛ آقای پاچکو، رئیس پرتغالی اجلاس در این دوره مسئولیش تمام شد و رئیس جدید انتخاب شد.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم در این زمینه، افزود: وی قبل از اجلاس دو بیانیه در راستای حمایت و دفاع از رژیم صهیونیستی صادر کرد و حمله به مردم غزه را مجاز دانست و حماس را متهم و محکوم کرد؛ ما نگران بودیم که وی این رویکرد را در اجلاس دخیل کند که این مهم نیز رخ داد؛ آقای پاچکو در سخنان خودش عنوان کرد حمله به غزه حق طبیعی اسرائیل است و رژیم صهیونیستی حق دفاع از خود را دارد.

ذوالنوری تصریح کرد: هیأت ایرانی هماهنگ بود اگر چنین مسئله‌ای رخ داد، عکس العمل نشان دهد لذا هیأت پارلمانی کشورمان از جلسه خارج شد و دیگر کشورها مانند عراق، کویت، بحرین، یمن، ترکیه، پاکستان و غیره که مجموعه ۱۶ کشور بودند به تبعیت از کشورمان از نشست خارج شدند.

این نماینده مردم در قوه مقننه گفت: بر این اساس هیأت هایی که از اجلاس خارج شدند، در تجمعی با یکدیگر مشورت کردند که ادامه روند را چطور مدیریت کنند؛ با توجه به اینکه سخنران بعدی رئیس جمهور آنگولا بود، عدم حضور را بی احترامی به کشور میزبان دانستند لذا هیأت‌ها مجدداً از درب اصلی وارد نشست شدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: با توجه به اتمام سخنان آقای پاچکو به عنوان رئیس اجلاس، هیأت‌های ۱۶ کشور جلوی جایگاه تجمع کردند و شعار "شرمت باد" را به دلیل حمایت وی از تروریست‌های اسرائیلی سر دادند؛ این اقدام نتایج خوبی را تا پایان اجلاس به همراه داشت.

وی با اشاره به تأثیر اقدام هیأت پارلمانی ایران، ادامه داد: گروه سرود ۳۰ الی ۴۰ نفره ای آماده اجرای سرودهای شاد بودند اما این اقدام موجب شد رئیس جمهور آنگولا اجازه نداد به دلیل سوگواری مردم غزه، این سرودها اجرا شود؛ همچنین وی در سخنرانی خود اسرائیل را محکوم کرد و در حمایت از مردم غزه عنوان کرد اشغالگری این رژیم پس از ۷۵ سال باید پایان یابد. بر این اساس کشورها تا پایان اجلاس در نطق‌هایشان جرأت حمایت رسمی از رژیم صهیونیستی را نداشتند.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به تغییر رویکرد اجلاس، افزود: در نشست‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی مرسوم است که هر کشور می‌تواند یک ماده اضطراری به تناسب شرایط حاکم بر جامعه و روز پیشنهاد دهند؛ پنج کشور اسلامی هر کدام یک ماده را ثبت کردند و کشورهای غربی نیز با پیشتازی کانادا یک ماده را ثبت کردند. در واقع غربی‌ها محوریت خشونت را در دستورکار داشتند تا بتوانند ایران و کشورهایی دیگری را با فشار اتحادیه بین‌المجالس جهانی تحت تأثیر و فشار قرار دهند. پاکستان نیز اسلام هراسی و قرآن سوزی را مطرح کرده بود.

ذوالنوری تصریح کرد: هیأت پارلمانی ایران تلاش کرد با میانجی گری خود، هیأت‌های پارلمانی دیگر کشورها همگی یک ماده اضطراری را پیشنهاد دهند تا آرای کشورهای اسلامی تقسیم نشود که خوشبختانه همگی با انسجام آن را قبول کردند.

این نماینده مردم در قوه مقننه گفت: همچنین باید یادآور شد در حاشیه اجلاس اصلی اتحادیه بین‌المجالس جهانی، اجلاس‌های فرعی متعددی مانند غیرمتعهدها، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و پارلمان‌های آسیایی نیز برگزار شد لذا هیأت ایرانی از فرصت‌ها بهره برد تا کشورهای اسلامی، غیر متعهدها و آسیایی دست به دست دهند و ماده اضطراری کشورهای غربی رأی نیاورد و در مقابل پیشنهاد کشورهای اسلامی با استقبال روبرو شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نباید فراموش کرد در جلسات قبلی اتحادیه بین‌المجالس جهانی، ماده اضطراری که غربی‌ها دنبال می‌کردند همواره با دوسوم رأی می‌آورد اما با توجه به میدان‌داری هیأت پارلمانی ایران، ماده اضطراری کشورهای اسلامی که در دفاع و حمایت از مردم غزه و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی بود، رأی اکثریت را آورد.

وی ادامه داد: هر چند رئیس پرتغالی اجلاس استاندارد دوگانه‌ای را اجرایی کرد و موضوع را به بهانه عدم رأی دوسوم اعلام نکرد؛ باید یادآور شد چنین شرایطی در سال گذشته تکرار شده بود و آن را پذیرفته بودند.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: آثار بعدی این اقدام آن بود که نمایندگان کشورها وقتی مشاهده کردند که خط شکسته شده و می‌شود علیه رژیم صهیونیستی موضع گیری کرد، تریبون‌ها تا آخرین روز اجلاس علیه رژیم صهیونیستی صحبت کردند و غربی‌ها نیز جرأت دفاع از صهیونیست‌ها را از دست دادند.

حجت الاسلام ذوالنوری تصریح کرد: با توجه به تأثیرگذاری این رویه، رئیس پرتغالی اجلاس در نطق پایانی خودش تغییر موضع داد و عنوان کرد مشکلات زیادی در دنیا از جمله جنگ غزه و عدم بهره مندی مردم فلسطین از آب و غذا وجود دارد و باید برای آنها فکری شود.

این نماینده مردم در قوه مقننه گفت: در پایان اجلاس و هنگام خروج خطاب به آقای پاچکو، رئیس پرتغالی اجلاس تصریح کردم ای کاش موضع گیری اخیرش در روز افتتاحیه انجام می‌شد؛ وی عنوان کرد باور قلبی من همین موضوعی بود که در نطق پایانی مطرح کردم و شاید سو برداشت و شاید نارسایی در بیان سخنانش در افتتاحیه رخ داده، این حرف‌ها را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که ایشان تغییر ۱۸۰ درجه‌ای کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: شاید اگر کشورهای اسلامی و عربی متحد و همدل نبودند شاهد این اتفاق نبودیم. ما با بحرین، پارلمانی عربی، یمن، عراق، پاکستان، لبنان و فلسطین همراه، متحد و منسجم عمل کردیم لذا این سفر نتایج پرباری داشت و آن چه ما خواستیم در دفاع از فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی در فضای اجلاس رخ داد و آنچه غربی‌ها می‌خواستند عملی نشد.

وی در خصوص کمیته‌های مختلف اتحادیه بین‌المجالس جهانی، ادامه داد: هیأت پارلمانی ایران در تمامی جلسات کمیته‌ها اعم از دموکراسی و حقوق بشر، امنیت بین المللی و غیره حضور داشتند لذا با توجه به پیش بینی‌هایی که از قبل صورت گرفته بود عملی نشد و به عبارتی موضوعی خلاف ما یا به نفع رژیم صهیونیستی صادر نشد جز یک مورد که نماینده‌ای از ایران حضور نداشت؛ دلیل هم این است که اتحادیه بین‌المجالس جهانی دنیا را به ۶ منطقه جغرافیایی تقسیم کرده و هر منطقه کارگروه خود را دارد که در کارگروه منطقه جغرافیایی اروپا نماینده‌ای از ایران نبود.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: این کارگروه از تریبون رسمی اعلام کرد ایران به خاطر زندانی بودن یک ایرانی در زندان محکوم شود که اخیراً این زندانی جایزه نوبل را گرفته است؛ در بیانیه خودشان خواستار آزاد سازی این زندانی شدند البته آخرین گزارشی که از کمیته‌ها قرائت شد مربوط به این کمیته بود ولی ما باز هم درخواست وقت برای پاسخ را مطرح کردیم که در سه دقیقه پاسخ طوفانی داده شد.

ذوالنوری تصریح کرد: به عبارتی به آنها گفتیم کار شما را دخالت در امور کشور نمی‌دانیم بلکه فضولی می‌دانیم و کشورهایی که این پیشنهاد را دادند بهتر است به وضعیت و سوابق کشور و زندانی‌های خودشان بیندیشند.

این نماینده مردم در قوه مقننه تصریح کرد: با این موضع‌گیری رئیس IPU توجهی به این پیشنهاد نکرد و اعتنایی نداشت؛ خوشبختانه در افتتاحیه و اختتامیه اجلاس همان چیزی رخ داد که منافع ملی و شرایط ما اقتضا می‌کرد.