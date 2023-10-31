نمایش آثار هنرمندان اردبیلی در رویداد ملی «افول ابرهه»

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار سپهری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آثار «رحمان مجرد» و «نوید اچگان» از هنرمندان استان اردبیل در نمایشگاه رویداد ملی «افول ابرهه» در نگارخانه‌ی بهمن حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان جنوبی به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: نمایشگاه آثار رویداد ملی «افول ابرهه» ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در نگارخانه بهمن حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افتتاح و مورد بازدید هنرمندان و مسئولین قرار گرفت.

مدیر حوزه هنری استان اردبیل با بیان اینکه رویداد ملی «افول ابرهه» از ۵ تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در شهرستان طبس خراسان جنوبی برگزار شد، گفت: این رویداد در زمینه‌های طراحی پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور و موشن‌گرافیک با محوریت «شکست آمریکا در صحرای طبس» و با حضور ۵۰ هنرمند و طراح گرافیک از سراسر کشور برگزار شده بود.

سپهری با اشاره به تولید ۵ اثر از استان اردبیل در این رویداد خاطرنشان کرد: داوری این رویداد را «صابر شیخ رضایی»، «علیرضا حصارکی» و «حسین براتی» بر عهده دارند.

وی به سابقه فعالیت دو هنرمند استان اشاره کرد و ادامه داد: رحمان مجرد در بیش از ۲۰۰ جشنواره ملی و بین‌المللی موفق به دریافت جایزه شده است و «نوید اچگان» نیز چندین طرح‌های موفق و حضور در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی فراوان را در کارنامه هنری خود دارد.