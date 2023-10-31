افتتاح ۱۳۵۸ پایگاه بسیج دانش آموزی در مدارس غیردولتی کشور

سید جواد اسدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه رویداد ملی «چفیه‌های بهشتی» اظهار کرد: در رویداد چفیه‌های بهشتی هزار و ۳۵۸ پایگاه بسیج دانش آموزی در مدارس غیردولتی سطح کشور افتتاح شد، با توجه به ابتکار بسیار ارزشمند امام خمینی (ره) در تأسیس بسیج و آثار و برکات زیاد این ابتکار در جهان اسلام دارد، طبیعتاً همه نوجوانان ما باید از ظرفیت بزرگ بسیج بهره مند شوند.

رییس شورای هماهنگی مدارس غیردولتی خراسان رضوی افزود: در بسیاری از مدارس غیردولتی بسیج دانش آموزش ظهور و بروز داشت اما به شکل سازمان یافته نبود، بنابراین با عقد تفاهم نامه‌ای که بین معاون وزیر آموزش و پرورش و سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج دانش آموزی کشور به امضا رسید؛ هزار و ۳۵۸ پایگاه بسیج دانش آموزی در همین تعداد مدرسه غیردولتی به بهره برداری رسید.

وی گفت: استان خراسان به عنوان پیشتاز این حرکت‌های معنوی، ۳۰۰ پایگاه بسیج دانش آموزی در مدارس غیردولتی را به افتتاح رساند و امیدواریم دانش آموزان ما بتوانند از این سفره پربرکت نهایت استفاده را داشته باشند.