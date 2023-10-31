آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به هشت هزار و ۵۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است که از این میان سه هزار ۵۴۲ نفر کودک و دو هزار ۱۸۷ نفر زن هستند.

وی افزود: اشغالگران، بیمارستان الصداقه ترکیه را صبح امروز هدف قرار دادند.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: ما شمارش معکوس را برای توقف ژنراتورهای اصلی در بیمارستانهای اندونزی و الشفاء اعلام می کنیم. ما از مصر می خواهیم که گذرگاه رفح را باز کند و زمینه را برای ارسال کمکهای پزشکی و سوخت و خروج مجروحان فراهم کند.

وی بیان کرد: ما از مردم می خواهیم که برای اهدای خون به شکل فوری به بیمارستانها مراجعه کنند.

وی افزود: ژنراتورها در بیمارستانهای الشفاء و اندونزی فردا از کار خواهند افتاد.