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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه

آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه

سخنگوی وزارت بهداشت غزه آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به هشت هزار و ۵۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است که از این میان سه هزار ۵۴۲ نفر کودک و دو هزار ۱۸۷ نفر زن هستند.

وی افزود: اشغالگران، بیمارستان الصداقه ترکیه را صبح امروز هدف قرار دادند.

سخنگوی وزارت بهداشت  غزه اعلام کرد: ما شمارش معکوس را برای توقف ژنراتورهای اصلی در بیمارستانهای اندونزی و الشفاء اعلام می کنیم. ما از مصر می خواهیم که گذرگاه رفح را باز کند و زمینه را برای ارسال کمکهای پزشکی و سوخت و خروج مجروحان فراهم کند.

وی بیان کرد: ما از مردم می خواهیم که برای اهدای خون به شکل فوری به بیمارستانها مراجعه کنند.

وی افزود: ژنراتورها در بیمارستانهای الشفاء و اندونزی فردا از کار خواهند افتاد.

کد مطلب 5926648

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