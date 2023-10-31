به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیری امروز سه شنبه در دیدار با استاندار گیلان با بیان این‌که تفاهمنامه‌های متعددی در زمینه مسایل محیط زیستی دریای خزر بین کشورهای همسایه این دریا وجود دارد، اظهار کرد: طی سال‌ها و دهه‌های گذشته گام‌های زیادی در حوزه مسائل محیط زیستی دریای خزر توسط کشورهای همسایه این دریا برداشته شده که تحقق اهداف این اسناد به پیگیری‌های مستمر نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تفاهمنامه‌های مختلفی در حوزه چالش‌های زیست‌محیطی دریایی مرتبط با دریای خزر وجود دارد، تصریح کرد: اما دبیرخانه‌ای برای پیگیری این تفاهمنامه‌ها و مصوبات در منطقه مستقر نشده است.

دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر ادامه داد: باید این دبیرخانه فعال شود و رصد و پایش زیست محیطی دریای خزر را به طور جدی دنبال کند.

جهانگیری با اشاره به پیگیری‌های استاندار گیلان برای تقویت روابط این استان با کشورهای حاشیه دریای خزر از تلاش های استاندار گیلان در حوزه روابط بین‌الملل در راستای گسترش روابط اقتصادی میان ایران و روسیه قدردانی کرد و افزود: معتقدم این اقدامات باید با جدیت دنبال شود و به نتیجه برسد.

وی که پیش از جلسه با استاندار از برخی زیرساخت‌های بندری گیلان در آستارا بازدید کرده بود اظهار کرد: گیلان دارای زیرساخت‌های بسیار مناسبی در زمینه حمل و نقل دریای کالا به کشورهای حاشیه دریای خزر است که باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل برای توسعه صادرات کالا به کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه استفاده شود.

دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر همچنین به مذاکرات با کشور روسیه در خصوص پس روی آب دریای خزر اشاره و اظهار کرد: در خصوص پس رفت آب دریای خزر و کاهش سطح آب که عمده ترین دلیل آن کاهش ورودی رودهای منتهی به دریای خزر است با مسوولان کشور روسیه جلساتی برگزار و تصمیمات خوبی هم گرفته شده است.

جهانگیری بیان کرد: وزارت خارجه به بنادر توجه دارد و آستارا به دلیل موقعیت راهبردی که دارد مکان خوبی برای توسعه تجارت (خارجی) است و بخش خصوصی هم مشارکت و استقبال خوبی داشته است که باید زیرساخت های لازم برای آنها فراهم شود تا با اطمینان کامل سرمایه گذاری بیشتری به عمل آورند.