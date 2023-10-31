به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور امروز در نشست خبری اظهار کرد: ۱۴ هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور موجود است که نزدیک به ۳ هزار ۳۰۰ کیلومتر در حال احداث و حدود ۵ هزار کیلومتر در حال بررسی و مطالعه است.

وی افزود: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با اولویت‌بندی پروژه‌ای کشور، بنا شد پروژه‌هایی که منابع بیشتری در دست دارند در اولویت بهره برداری و احداث قرار گیرند.

خادمی به پروژه ریلی سنندج - همدان اشاره کرد و گفت: احداث مسیر ریلی سنندج -همدان از چندی پیش در دستور کار شرکت ساخت قرار گرفت که این مسیر بخشی از کریدور ریلی مرکز کشور از تهران تا مرز باشماق است و در ادامه به کشور عراق کشیده شود.

وی با بیان اینکه امسال از دو پروژه دیگر بهره برداری می‌کنیم، افزود: تا پایان هفته جاری راه آهن سنندج- همدان به اتمام می‌رسد و با حضور رئیس جمهور در استان کردستان افتتاح خواهد شد.

خادمی ادامه داد: طی سنوات مختلف ۱۵۱ کیلومتر از پروژه ریلی سنندج- همدان با مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان احداث شد که ارزش امروز این پروژه ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در این مسیر که به صورت کامل ایمن سازی شده، ۲۹ دستگاه پل به میزان بیش‌از ۱۰ متر -به صورت زیر گذر- و ۴۱۱ دستگاه پل کوچک احداث شده است.

گفتنی است، راه‌آهن همدان- سنندج ۱۵۱ کیلومتر طول دارد که با احتساب خطوط ایستگاهی به ۱۷۸ کیلومتر می‌رسد و ٤٨ کیلومتر آن در استان همدان و حدود ۱۰۳ کیلومتر آن نیز در استان کردستان واقع شده است.

خط ریلی همدان- سنندج از ایستگاه همدان آغاز شده و ضمن عبور از حوالی شهرهای بهار، لالجین، صالح آباد، قروه و دهگلان به ایستگاه سنندج منتهی می‌شود و مقرر است در ادامه مسیر با عبور از شهر مریوان به مرز باشماق متصل شود.

راه‌آهن همدان- سنندج ظرفیت جابه‌جایی ۶۰۰ هزار نفر و یک میلیون تن بار در سال را دارد که با توجه به توسعه صنایع منطقه‌ای در سنوات اخیر و افزایش جمعیت، این ارقام در بخش باری افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.

در فاز دوم بهره‌برداری و تکمیل خطوط ایستگاهی و اتصال خطوط پیش بینی شده به مراکز بار در استان کردستان ظرفیت این محور به ۸ تا ۹ میلیون تن بار در سال ارتقا می‌یابد.