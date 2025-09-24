زن سارق در اصفهان ۳۰ تلفن همراه را دزدید

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره جیب بری تلفن همراه در شهر اصفهان، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: کارآگاهان با رصد اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی یک سارق زن را در ارتباط با این سرقتها شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در شهر اصفهان دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: متهمه در تحقیقات کارآگاهان به ۳۰ فقره سرقت جیب بری درسطح شهر اصفهان اقرار که با تکمیل شدن تحقیقات برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
