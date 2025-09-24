  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

زن سارق در اصفهان ۳۰ تلفن همراه را دزدید

اصفهان_رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری سارق زن با ۳۰ فقره جیب بری در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره جیب بری تلفن همراه در شهر اصفهان، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: کارآگاهان با رصد اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی یک سارق زن را در ارتباط با این سرقت‌ها شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در شهر اصفهان دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهمه در تحقیقات کارآگاهان به ۳۰ فقره سرقت جیب بری درسطح شهر اصفهان اقرار که با تکمیل شدن تحقیقات برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

