برگزیدگان ششمین جشنواره‌ ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه ششمین جشنواره تئاتر چتر زندگی در سالن شهید آوینی فرهنگسرای شهرداری یزد برگزار شد.

این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و اداره کل ارشاد استان یزد برگزار شد.

در بخش گریم، آرش رضایی برای نمایش سرو ابرکوه منتخب هیئت داوران بود و در بخش طراحی لباس نیز از نگاه داوران خانم ربانی برای نمایش کوالانسی منتخب و آرش رضایی برای نمایش سرو ابرکوه شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش اقلام تبلیغاتی، محسن تابدی برای نمایش پیوند کوالانسی منتخب و حسین کاظمی برای نمایش شاید برای شما هم اتفاق بیافتد شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش موسیقی: رتبه اول، محمد خیراندیش برای نمایش اینا رو میبینی آقای رنگو، رتبه دوم، آقایان علی ابوترابی، مجید ماندگاری برای وا گویه های خیابانی یک لک لک و رتبه سوم، آقایان کرمی، حاجیان و قاسمی برای نمایش معتاد اجباری.

در بخش فضاسازی: رتبه اول، ابوالفضل مرتضوی برای پیوند کوالانسی، رتبه دوم، مجتبی لاله‌زاری برای جدایی پیشو از پیشی و رتبه سوم به صورت مشترک مبین خواجه افضلی برای نمایش آقای ایکس و حامد نصیری برای واگویه‌های خیابانی یک لک لک.

در بخش بازیگری زن: تقدیر بازیگری گروهی زن، خانم‌ها رضا پور، فتحی و دهباشی برای نمایش فیروز و فیروزه، منتخب بازیگری گروهی زن، خانم‌ها عبدالوند، مرادی و جان بزرگ برای نمایش سرو ابرکوه. رتبه اول، آرزو کریمی زند برای نمایش شاید برای شما هم اتفاق بیافتد، رتبه دوم زهرا عسکری برای نمایش جدایی امید از رویا و رتبه سوم الناز سعادت دوست برای نمایش جدایی پیشی از پیشو.

در بخش بازیگری مرد: جایزه بازیگری گروهی مرد، آقایان جاور، کاغذ گران، عبداله زاده و درخشش برای نمایش ایکس. رتبه اول آقایان رفیعی و قدیری برای نمایش پیوند کوالانسی، رتبه دوم به طور مشترک سعید خبیری برای نمایش جدایی پیشی از پیشو از و رضا ملکی برای پیوند کوالانسی و رتبه سوم به طور مشترک امیرمحمد جعفری برای نمایش‌های واگویه های خیابانی یک لک لک و محمد مهدی بزرگ زاده برای بی سقفی و بیژن نمکی زاده‌ برای جدایی امید از رویا.

بخش متن و ایده: رتبه‌ اول، مصطفی خوزانی برای پیوند کوالانسی، رتبه دوم رضا اعظمی راد برای نمایش آقای ایکس و رتبه سوم آرزو کریمی زند برای شاید برای شما هم اتفاق بیافتد.

بخش کارگردانی: رتبه اول ابراهیم حاج حیدری برای پیوند کوالانسی، رتبه دوم به طور مشترک مهسا دهقانی برای نمایش جدایی پیشی از پیشو و نسا سلیمانی برای واگویه‌های یک لک لک و رتبه سوم امیرعباس پارسائیان برای نمایش آقای ایکس.

هیئت داوران نمایش سرو ابرکوه را به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره سراسری سودای ‌عشق معرفی کردند، همچنین سه نمایش جدایی پیشی از پیشو، واگویه‌های یک لک لک و آقای ایکس به دبیر خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.