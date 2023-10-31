اعزام نماینده ایران به مسابقات قرآن قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول تکبیری نماینده کشورمان در رشته حفظ کل قرآن کریم به اولین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم کشور قزاقستان اعزام شد.



این مسابقات از امروز آغاز شده و تا روز پنج شنبه یازدهم آبان ماه ادامه خواهد داشت.



فرایند انتخاب نمایندگان قرآنی جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در مسابقات مختلف بین‌المللی بر اساس شرایط و ضوابط کشور میزبان و همچنین بر اساس رتبه‌هایی که در مسابقات سراسری کسب نموده اند توسط مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و کمیته اعزام و دعوت از قاریان انجام می‌شود.