محمد رسول تکبیری به مسابقات بین المللی قرآن سودان اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در گفت وگویی با بیان این مطلب افزود: آقای محمدرسول تکبیری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته حفظ کل قران و استاد معتز آقایی به عنوان استاد راهنما عصر روز جمعه ۱۵ دی ماه برای شرکت در نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور سودان، عازم این کشور آفریقایی خواهند شد.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: این دوره از مسابقات بین الملی سودان از ۱۵ تا ۲۳ دی ماه در خارطوم برگزار می شود و شرکت کنندگان از کشورهای مختلف به مدت ۸ روز در رشته حفظ قرآن کریم به رقابت می پردازند.

بر اساس گزارش دریافتی تاکنون ۷۵ شرکت‌کننده از ۵۰ کشور جهان، آمادگی خود را برای شرکت در نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جایزه خارطوم اعلام کرده‌اند.

گفتنی است محمدرسول تکبیری متولد ۱۳۷۴ در تهران است که از سال ۱۳۸۶ وارد عرصه حفظ قرآن شد و در مدت ۲ سال کل آیات الهی را حفظ کرد.

وی در سال ۹۴ به مرحله نهایی طرح اعطای مدرک به حافظان قرآن راه یافت و موفق به کسب عنوان حافظ ممتاز قرآن کریم شد.

محمدرسول تکبیری، حائز رتبه ممتاز در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف در زیباکنار رشت و رتبه اول سی‌ویکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در مشهد است.

جمهوری اسلامی ایران هر ساله طبق دعوت نهاد برگزار کننده در این مسابقات شرکت می کند.