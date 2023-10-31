تشریح آخرین فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مرادی در نشست خبری امروز خود با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اظهار کرد: در این جلسه گزارش مجمع عمومی حزب جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران و انجمن اسلامی مهندسان بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین صد و چهلمین حزب کشور یعنی حزب جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی مجوز خود را از کمیسیون ماده ۱۰ دریافت کرد. مجمع عمومی حزب رفاه و سلامت در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت و با صدور پروانه فعالیت این حزب موافقت شد.

وی با اشاره به فعالیت ۵۷ انجمن زرتشتیان، مسیحیان آشوری و ارامنه و کلیمیان در کشور، ادامه داد: در این جلسه گزارش مجمع عمومی انجمن زرتشتیان کوچه بیوک یزد بررسی و با ادامه فعالیت این انجمن موافقت شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، افزود: احزاب باید مجمع عمومی خود را طبق قانون و اساسنامه خود برگزار کنند. اگر حزبی مجمع عمومی خود را برگزار نکند، دبیرکل و شورای مرکزی نمی‌توانند حزب را نمایندگی کند. ما احزاب و تشکل‌های قانونی و کسانی که مجوز فعالیت حزبی ندارند و غیرقانونی فعالیت می‌کنند را به مردم معرفی خواهیم کرد. احزابی که مجمع عمومی خود را برگزار نکنند، در قالب احزاب قانونی قرار نمی‌گیرند.

مرادی خاطرنشان کرد: در این جلسه موضوع تشکیل جبهه‌های سیاسی مورد بحث قرار گرفت زیرا در سال انتخابات معمولاً جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی مختلفی کل می‌گیرد. جبهه سیاسی یک تشکلی است که با حضور احزاب سیاسی دارای پروانه تشکیل می‌شود. این احزاب باید تشکیل جبهه را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برسانند و زمان، موضوع و گستره فعالیت تشکیل خود را اعلام کنند. تشکیل جبهه به صدور مجوز نیاز ندارد اما باید به اطلاع کمیسیون برسد. ما در حال حاضر ۱۳ جبهه در کشور داریم. حداقل سه حزب می‌توانند یک جبهه تشکیل دهند. رئیس جبهه باید عضو موثر یکی از این احزاب باشد.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: رویکرد دولت در زمینه احزاب، تسهیل فعالیت سیاسی است و ما احزاب را نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه می‌دانیم. کمیسیون ماده ۱۰ هم رویکرد سیاسی و جناحی ندارد و فرا قوه‌ای بوده و شامل هر سه قوه می‌شود. تلاش ما کمک به احزاب برای فعالیت سیاسی در چارچوب قانون است. ما دنبال کیفی‌تر کردن فعالیت احزاب هستیم. در کشور تعدد احزاب وجود دارد و از نگاه برخی تحلیلگران این مساله می‌تواند نقطه آسیبی باشد. البته تعداد احزاب کشور از سال ۹۴ با اصلاح قانون فعالیت احزاب، کاهش یافته است. ایجاد جبهه‌های سیاسی می‌تواند راهکاری برای مقابله با آسیب احتمالی تعدد احزاب باشد.

وی درباره حضور قانونی یا غیرقانونی بودن رییس جبهه اصلاحات گفت: این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است و به زودی نتیجه بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

مرادی درباره توجه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در خصوص نامگذاری جبهه و احزاب، گفت: ما با انتخاب عناوین کلی که با ارزشی در سطح نظام دارد و احتمال سوء استفاده در مورد آنها می‌رود مثل گام دوم انقلاب و ایران قوی برای احزاب و جبهه‌ها مخالفیم.

وی در پایان در واکنش کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به احزابی که دنبال تحریم انتخابات هستند، گفت: قانون ملاک رفتار احزاب است. ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب تخلفات احزاب را پیش بینی کرده و در ماده ۱۹ تنبیهات مشخص شده است. حزب برای فعالیت سیاسی تشکیل شده است و انتخابات بهار احزاب، است البته نباید فعالیت حزبی محدود به انتخابات باشد. حزبی که دعوت به تحریم می‌کند در واقع فلسفه وجودی خود را نقض کرده و کاری خلاف ذات سیاسی خود انجام داده است.