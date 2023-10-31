به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر احمدی در جلسه اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی، اظهار داشت: هشت عضو اصلی، پنج عضو علی‌البدل و سه عضو حقوقی در این هیئت عضو هستند.

وی افزود: این هیئت تا ۱۸ آبان‌ماه صلاحیت نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کنند.

فرماندار مرکز لرستان، ادامه داد: ۱۷۱ داوطلب در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی ثبت‌نام نهایی شده‌اند.

احمدی، گفت: هزار و ۸۱۰ نفر عامل اجرایی در ۳۶۲ شعبه ثابت و سیار، کار نظارت و جمع‌آوری آرای مردم را در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده دارند.