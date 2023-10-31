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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۱

بشار اعلام کرد؛

آسیب کامل ۴ بیمارستان در غزه/ مهم‌ترین نیازهای مردم جنگ‌زده

آسیب کامل ۴ بیمارستان در غزه/ مهم‌ترین نیازهای مردم جنگ‌زده

مدیر اجرایی هلال‌احمر در غزه در گفت‌وگو با رییس جمعیت هلال‌احمر ایران مهم‌ترین نیازهای مردم جنگ‌زده و مظلوم و بی‌پناه غزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار مدیر اجرایی هلال‌احمر فلسطین مستقر در غزه در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس هلال‌احمر کشورمان با تاکید بر اینکه تنها راه ورود کمک‌ها به غزه، گذرگاه رفح است، اظهار داشت: روزانه تنها ۲۰ کامیون می‌تواند از این گذرگاه عبور کند.

وی با اشاره به مهمترین نیازهای هلال‌احمر غزه تاکید کرد: در مدت حملات رژیم صهیونیستی تا کنون ۱۰ آمبولانس هلال‌احمر از بین رفته است. ۲۰ هزار نفر نیز بر اثر حملات رژیم صهیونیستی مجروح شده‌اند که با تخریب مراکز درمانی، امکان رسیدگی و مداوای آنها را نداریم. چهار بیمارستان به طور کامل تخریب و بیشتر بیمارستان‌ها نیز آسیب جدی دیده‌اند و قادر به ارائه خدمات درمانی به مجروحان نیستند.

بشار با اشاره به اینکه در داخل بیمارستان‌ها بیش از ۱۶ هزار نفر که بیشتر شامل زنان و کودکان می‌شوند، پناه گرفته‌اند؛ تاکید کرد: در حال حاضر ارزیابی دقیقی از تمام نیازهای مردم جنگ زده نداریم اما مهمترین نیازها تأمین آب و سرپناه برای اسکان این افراد است. همچنین ژنراتور برای تأمین برق در بیمارستان‌ها، تأمین روزانه ۹ هزار لیتر سوخت برای مراکز بیمارستانی و آمبولانس‌ها، قطعات یدکی مورد نیاز آمبولانس‌ها و پتو برای کسانی که آواره و بی سرپناه شده‌اند، مهم‌ترین نیازهای فعلی ما هستند.

وی در پایان از نگاه بشردوستانه و برادرانه و پیگیری مستمر و روزانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 5927031

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