به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن اعلام کرد که موشکها و پهپادهای زیادی به سمت اراضی اشغالی شلیک کردیم، آمریکاییها و اسرائیلیها به رهگیری یک موشک اعتراف کردند اما بقیه موشکها کجاست؟ آنها پنهانکاری میکنند.
از سوی دیگر، برخی منابع اعلام کردند که انصارالله یمن تهدید به بمباران و هدف گیری تأسیسات هستهای دیمونا کرده است.
ساعاتی پیش از این نیز، «ژنرال یحیی»، سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی به صورت رسمی از هدف قراردادن برخی اهداف در اراضی اشغالی خبر داد و به این ترتیب رسماً انصارالله یمن به عملیات طوفان الاقصی و نبرد با رژیم صهیونیستی پیوست.
سریع تاکید کرد: در برابر حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به نوار غزه باید با توکل به خدا و برای یاری به ملت مظلوم و عزیز فلسطین به وظیفه خود عمل میکردیم.
وی در ادامه افزود: تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد را به سوی اهداف مختلف دشمن در اراضی اشغالی شلیک کردیم. تاکید میکنیم که این عملیات، سومین عملیات برای یاری به برادران مظلوم ما در فلسطین بود.
سریع گفت: ما تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود، به ضربات ویژه به وسیله موشک و پهپاد ادامه خواهیم داد. موضع ملت یمن در برابر مساله فلسطین ثابت و اصولی است. ملت فلسطین حق کامل برای دفاع از خویش و استیفای تمامی حقوق خود را دارد.
وی در ادامه گفت: آنچه که امنیت منطقه را متزلزل میکند و گستره نبرد را گسترش میدهد، تداوم ارتکاب جنایات و کشتار اهالی نوار غزه و تمامی نقاط فلسطین از سوی دشمن صهیونیستی است.
از سوی دیگر، دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما عملیات نیروهای مسلح یمن که رژیم صهیونیستی جنایتکار را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد، را میستاییم.
در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن آمده است: ما مواضع عبدالملک الحوثی که در کنار ملت فلسطین و آرمان فلسطین ایستاده را مورد تمجید قرار میدهیم. رهبر انصارالله در حرف و عمل ثابت کرد که در کنار امت اسلامی و موضوعات آن و مظلومیت آن علیه هیمنه و زورگویی آمریکا و اسرائیل است.
دفتر سیاسی انصارلله یمن بیان کرد: ما از جهان عرب و اسلام میخواهیم که به مسئولیت دینی و اخلاقی در قبال ملت فلسطین و کشتار جمعی که علیه آن روا داشته میشود، عمل کنند.
در این بیانیه آمده است: ما بر حق ملت فلسطین و جنبشهای جهاد و مقاومت و همه ملتهای اسلامی در دفاع از فلسطین و مقدسات اسلامی تاکید میکنیم.
دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما ضمن تمجید از مقاومت در فلسطین، لبنان و عراق، بر ایستادگی در کنار آنها علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن تاکید میکنیم.
امروز همچنین منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار جدید در ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. همزمان رسانههای رژیم صهیونیستی به رهگیری موشک شلیک شده به سمت ایلات اشاره کردند.
همزمان رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند: مقامات اسرائیلی در حال بررسی واکنش به حوثی ها پس از شلیک موشکها به سمت ایلات هستند.
صبح امروز هم ارتش رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه ایلات به دنبال حمله پهپادی خبر داده بود.
رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند که این پهپاد از یمن برخاسته و بر فراز دریای سرخ رهگیری شده است.
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