خروش خودجوش مردم در حمایت از ارتش یمن و مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از جوانان و دانشجویان تهران امشب (سه‌شنبه) با تجمع خودجوش مقابل سفارت یمن در تهران از اقدام انصارالله یمن در حمایت از فلسطین و حمله به رژیم صهیونیستی حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سفیر یمن نیز در این تجمع بین مردم و جوانان تهرانی حاضر شد.

سفیر یمن در تهران همگام و هم صدا با دانشجویان و مردم شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی سر داد.

در بخش دیگری از این تجمع سفیر یمن سخنرانی کرد و در سخنرانی خود ضمن تقدیر از جوانان و دانشجویان حاضر در مقابل سفارت این اقدام را حائز اهمیت دانست و ستود. او از مسئولان و دست‌اندرکاران حملات به اهداف سرزمین‌های اشغالی نیز تشکر کرد و این اقدام را به مردم و مسئولان تبریک گفت. سفیر یمن در ادامه با اشاره به رشادت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به سخنان آن شهید بزرگوار اشاره کرد و گفت: «ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. ما حوادث سختی را پشت سر گذاشته‌ایم. ما منتظریم. مردم این میدان ما هستیم برای شما. بیا بیا بیا». بر اساس گزارش مهر، اندکی بعد از تجمع ابتدایی جوانان و دانشجویان، رفته رفته بر تعداد جمعیت حاضر در مقابل سفارت افزوده می‌شود.

جوانان و دانشجویان با حضور در این تجمع و سردادن شعار از اقدامات حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن حمایت کردند.

ابراهیم دیلمی نماینده انصارالله یمن نیز در تجمع خودجوش جوانان تهران مقابل سفارت یمن در حمایت از فلسطین حاضر شد.

در این تجمع حماسی، جوانان و دانشجویان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت بی‌چون و چرای ایالات متحده از جنایات این رژیم کودک کش، پرچم رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را آتش زدند. همچنین مردم از ورود انصارالله به جنگ و مقابله مستقیم با جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کردند.

گفتنی است انصارالله یمن در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، اهدافی در سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داد.

ژنرال یحیی سریع نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی به صورت رسمی از هدف قراردادن برخی اهداف در اراضی اشغالی خبر داد و به این ترتیب رسماً انصارالله یمن به عملیات طوفان الاقصی و نبرد با رژیم صهیونیستی پیوست.

سریع تاکید کرد: در برابر حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به نوار غزه باید با توکل به خدا و برای یاری به ملت مظلوم و عزیز فلسطین به وظیفه خود عمل می‌کردیم.

وی در ادامه افزود: تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد را به سوی اهداف مختلف دشمن در اراضی اشغالی شلیک کردیم. تاکید می‌کنیم که این عملیات، سومین عملیات برای یاری به برادران مظلوم ما در فلسطین بود.

سریع گفت: ما تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود، به ضربات ویژه به وسیله موشک و پهپاد ادامه خواهیم داد. موضع ملت یمن در برابر مساله فلسطین ثابت و اصولی است. ملت فلسطین حق کامل برای دفاع از خویش و استیفای تمامی حقوق خود را دارد.

وی در ادامه گفت: آنچه که امنیت منطقه را متزلزل می‌کند و گستره نبرد را گسترش می‌دهد، تداوم ارتکاب جنایات و کشتار اهالی نوار غزه و تمامی نقاط فلسطین از سوی دشمن صهیونیستی است.