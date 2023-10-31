شنیده شدن صدای انفجار در ایلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار جدید در ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی به رهگیری موشک شلیک شده به سمت ایلات اشاره کردند.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مدعی رهگیری موشک زمین به زمین شلیک شده به سمت این رژیم از سمت دریای سرخ شد.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند: مقامات اسرائیلی در حال بررسی واکنش به حوثی ها پس از شلیک موشک‌ها به سمت ایلات هستند.

صبح امروز هم ارتش رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه ایلات به دنبال حمله پهپادی خبر داده بود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند که این پهپاد از یمن برخاسته و بر فراز دریای سرخ رهگیری شده است.