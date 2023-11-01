فرخی میکال عضو کمیسیون امور داخلی کشور در گفت‌وگو با مهر در مورد اینکه وزارت راه معتقد است با عرضه سیمان و فولاد در خارج از بازار بورس می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد، اظهار داشت: عوامل متعددی در افزایش قیمت مسکن دخیل هستند و طبیعتاً نمی‌توان با هدف گذاری در حوزه سیمان و فولاد شاهد کاهش قیمت حوزه مسکن باشیم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: سهم سیمان و فولاد در بهای تمام شده مسکن کم بوده و تأثیر قابل توجهی در افزایش قیمت و گرانی مسکن ندارد بنابراین باید شرایط تورمی کشور و حتی بخش‌های دیگری از جمله زمین و عوارض شهرداری و هزینه انشعابات و … نیز توجه شود.

فرخی میکال تصریح کرد: موضوع مهم این است که خروج سیمان و فولاد از بورس که معاملات شفافی دارد و مسؤولان و نهادهای نظارتی می‌توانند معاملات در بورس را رصد و نظارت کنند به نفع بخش مسکن نیست و حتی می‌تواند این بازار را دچار نوسان بیشتر از گذشته کند؛ لذا مخالف خروج سیمان و فولاد از بورس کالا هستم و باید عرضه این دو کالا به شیوه قبل ادامه یابد.

وی افزود: تصمیمات خلق الساعه در این حوزه می‌تواند آسیب‌های جدی را به بخش ساخت مسکن وارد کند و ساخت مسکن را با بحران روبرو کند.