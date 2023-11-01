جبهه مقاومت با بهره گیری از سیره شهیدسلیمانی به پیروزی خواهد رسید

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: همه ما مدیون شهدا هستیم و باید نسبت به عملکرد خود در محضر شهیدان والامقام پاسخگو باشیم.

وی که در بدو ورود به استان کرمان با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد، ادامه داد: امروز نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در دل همه آزادگان جهان زنده و راه نورانی او پر رهرو و انشاالله جبهه مقاومت با تأسی به سیره این مرد بزرگ و کم نظیر؛ تا آزادی کامل قدس شریف از پای نخواهد نشست.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروز در کنار حرم این مردان بی ادعا عهد می‌بندیم که تا پای جان در خدمت مردم عزیز بوده و از آرمان‌های امام راحل عظیم الشان و منویات رهبر حکیم انقلاب پاسداری و حراست نمائیم.