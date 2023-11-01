به گزارش خبرگزاری مهر، بابک احمدی در دیدار با رئیس دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: باید در حوزه دانش و فناوری جدید که سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیردولتی علاقهمند به سرمایه گذاری نیستند، وارد شویم و زمانی که به صنعت متعارف، متعادل و کم خطرپذیر تبدیل شد، آن را به متقاضیان سرمایهگذاری در آن بخش واگذار کنیم.
معاون وزیر صمت یکی از مأموریتها را کشف نیازهای فناورانه کشور در بخش صنعتی بیان و از تهیه سند توسعه صنعتی در کشور خبر داد و افزود: این سند که رهبری بر آن تاکید دارند، مأموریت جدیدی است که الگوی راهی برای توسعه در سالهای آینده خواهد بود و هم نیازهای فناورانه و هم ظرفیتها و توانمندیهای محلی برای استقرار این صنایع در آن باید دیده شود.
رئیس هیأت عامل ایدرو نقش دانشگاه را در قوی کردن این سند راهبردی مؤثر خواند و گفت: پیش بینی شده است در کمتر از یک سال پیشنویس اولیه این سند تدوین شود تا دستاوردی غنی و همه جانبه به عنوان رویکردی کلان به نقشه راه صنعتی کشور نهایی شود.
معاون وزیر صمت روشهای تأمین مالی را یکی از مهمترین دغدغههای مهم بخش صنعت دانست و افزود: دانشگاه در بخش نرم با جریانسازی باید به کمک بیاید؛ دانشگاه شهید بهشتی با توجه به ظرفیت و توان در حوزه نرم به عنوان یکی از زمینههای همکاری مشترک میتواند ورود داشته باشد. حوزه تغییر اقلیم، زیرساختهای دیجیتال، خودرو برقی، پیشرانههای هوایی، کشف نیازهای فناورانه، گیاهان دارویی و انرژیهای مازاد از جمله محورهای مهم برای همکاریهای مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و ایدرو است.
نظر شما