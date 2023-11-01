به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دورههای آموزش و ارتقا از جمله اقدامات و تجربیات شورای عالی قرآن در حوزه آموزشهای تخصصی است که سالهاست ویژه قاریان و دعاخوانان ممتاز برگزار میشود. در سالهای اخیر، بهرهگیری از بستر فضای مجازی، امکان استفاده از این دورهها را برای تعداد بیشتری از ممتازین عرصه قرائت و دعا در استانهای مختلف کشور فراهم کرده است. ضمناً ورود و پشتیبانی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریّه، موجب توسعه کمّی و کیفی این دورهها شده است.
در این دوره، سعید رحمانی، سیدعباس انجام، رضا محمدپور، نصرتالله حسینی، مسعود نوری، سعید بیژنی، علی قاسمآبادی، حسن مختاری، علیاکبر کاظمی و رضا روانبخش به عنوان مدرس و کارشناس حضور دارند..
در ششمین جلسه این دوره حجتالاسلام محمدرضا محمدی از خراسان شمالی، سیدمحمدصادق بهشتی، محمد ضرغام، وحید قیاسی و کاظم نوریپور از تهران، علی حزبیان از خوزستان، پیمان صدفی از همدان، رضا صادقی از گیلان، سجاد امینی بیرامی از آذربایجان شرقی، محمد مرندی از اصفهان و جعفر ملکپور از مازندران به عنوان قاریان برگزیده و حجتالاسلام صفی الله توفیقزاده از فارس و سیدمصطفی موسوی از بوشهر به عنوان دعاخوانان برگزیده در مهرماه ۱۴۰۲ تعیین شدند.
جلسات ارتقا قاریان و دعاخوانان، یک نوبت در ماه، بهصورت غیرحضوری و مجازی، در قالب ۱۳ کلاس تشکیل میشود.
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