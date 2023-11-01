سهراب آزاد: همگانی کردن کراسفیت جزو برنامه های ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، اداره کل رفاه و تعاون شهرداری تهران برای اولین بار مسابقات کراسفیت بین شاغلین و کارکنان خود در بخش آقایان و بانوان را برگزار کرد که بیش از ۲۰۰ نفر آقا و ۸۰ شرکت کننده خانم به رقابت پرداختند.

در این رقابت‌ها سپهر شکرآبی از سازمان آتش نشانی موفق شد رتبه اول را به خود اختصاص دهد و سعید بارانی و محمد مهدی کاوسی به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند. در بخش بانوان نیز سحر سلیمی به مقام دست پیدا کرد و فاطمه نفر در جایگاه دوم ایستاد و سمیه محمد زاده نیز مقام سوم را کسب کرد.

این مسابقات زیر نظر فدراسیون وزنه برداری و و انجمن کراسفیت برگزار شد.

سهراب آزاد،‌ رئیس کمیته کراسفیت ایران با اشاره به برگزاری این برنامه همگانی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اصلی ما همگانی کردن کراسفیت در کشور است و دوست داریم همه مردم به صورت نیمه حرفه‌ای در این ورزش دست داشته باشند. در همین راستا جمعه‌های کراسفیتی را برنامه‌ریزی کردیم که در برخی استان‌ها شروع شده و به دنبال گسترش آن هستیم.

وی ادامه داد: برنامه بعدی سازرمان‌های اداری و غیر اداری است که برای اولین در رفاه کل شهرداری برگزار کردیم. در واقع هر جایی که یک جامعه انسانی باشد حاضر هستیم ورود کنیم تا بتوانیم این رشته ورزشی را گسترش دهیم. استقبال خوبی از این برنامه دیدیم و در آینده نیز برنامه‌های زیادی داریم که چنین مسابقاتی ادامه‌دار باشد. ما مسابقات پاراکراسفیت را هم شروع کردیم و تمام پایه‌های سنی از ۳،۴ سال مسابقات ما شروع می‌شود.